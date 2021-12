España.- Sánchez convoca el miércoles la Conferencia de Presidentes para hacer frente al virus "con medidas compartidas"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo la fecha en la que se celebrará la próxima Conferencia de Presidentes: el próximo miércoles 22 de diciembre por la tarde.



La reunión será telemática desde el Senado y se ha convocado para abordar la situación de la Covid-19 y reforzar la cogobernanza y la cooperación institucional, ante el avance de contagios en las últimas semanas. Según ha destacado Sánchez, se celebrará para hacer frente al coronavirus "con medidas compartidas" para poner en marcha "a lo largo de las próximas semanas".



"España registra una incidencia acumulada de 511 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, sigue siendo una incidencia inferior a los países de nuestro entorno, pero que no podemos dar por bueno", ha señalado Sánchez este domingo.



El presidente ha avisado de que la situación actual "advierte de un riesgo cierto y real", por lo que "exige intensificar" las acciones, razón por la que ha decidido convocar la Conferencia de Presidentes.



UNA NUEVA OLA CON "CARACTERÍSTICAS DIFERENTES"



Sánchez ha subrayado también que esta nueva ola de la pandemia reviste "características diferentes" y afecta "en circunstancias muy distintas". En este sentido, ha destacado: "Con cifras notablemente superiores de contagios, hoy tenemos cifras de hospitalizaciones y ocupación de UCI inferiores a las que teníamos hace tan solo un año".



"Por lo tanto, la primera conclusión que debemos extraer es que las vacunas funcionan y que esta crisis sanitaria solo puede atajarse gracias a la luz de la ciencia", ha aseverado Sánchez.



En este contexto, ha reivindicado que a diferencia de hace un año, cuando aún no se había administrado ni una vacuna en España, la inmunización alcanza en la actualidad al 90 por ciento de la población mayor de doce años con pauta completa.



Asimismo, ha resaltado la aplicación de las dosis de refuerzo, con más del 80 por ciento de los mayores de 70 años que han recibido la tercera dosis adicional, mientras son más de la mitad entre la población de entre 60 y 69 años. En total, ha remarcado, se han administrado ya más de diez millones de dosis de refuerzo.



"RESPUESTA FORMIDABLE" EN LA VACUNACIÓN ENTRE 5 Y 11 AÑOS



Sánchez ha saludado también a la "respuesta formidable" de la población en el inicio de la vacunación de menores de entre cinco y once años ya que en "en tan solo tres días se ha vacunado a casi el cinco por ciento de esta población".



"Para entender la magnitud del reto que supone la campaña de vacunación, puede bastar este dato: solo el viernes pasado se administraron en España medio millón de dosis de vacunas", ha continuado el presidente, para insistir así en que "la vacunación es el mejor arma contra el virus" y se debe "perseverar en ella".



Ante este proceso de vacunación que, ha dicho, "está despertando admiración en todo el mundo", Sánchez ha expresado su gratitud por el trabajo de los profesionales sanitarios y también "a cada uno de los compatriotas que han entendido que debe ser el criterio ciencia y bien común" lo que se "anteponga".



Al respecto, ha hecho hincapié en el "dato ejemplar" de los habitantes de la isla de La Palma, quienes "en medio de la adversidad de la erupción del volcán" han llegado al 83,56 por ciento de vacunados con la pauta completa. Además, "casi 700 niños de entre cinco y once años han recibido ya la primera dosis de la vacuna en tan solo tres días", ha aplaudido.



"Quisiera agradecer a todos los españoles el esfuerzo que están haciendo y trasladarles el orgullo que supone para mí poder presidir el Gobierno de un país de ciudadanos responsables y solidarios", ha apostillado el presidente.



No obstante, ha insistido en la necesidad de medidas "complementarias" que "siempre han dado buenos resultados", como el uso de las mascarillas, y "todas las medidas de prevención".



"El virus sigue con nosotros y su combate debe seguir siendo prioridad para todas las administraciones", ha agregado Sánchez, para incidir en que el "camino" debe seguir siendo el de abordar de "manera coordinada" la respuesta ante la pandemia, motivo por el que reunirá de nuevo a los presidentes autonómicos.



Por último, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y confianza" a la población: "Hemos andado juntos la parte mas dolorosa del camino y juntos vamos a culminar esta travesía protegiendo la vida y la salud de nuestros compatriotas".



La última Conferencia de Presidentes fue la celebrada el pasado 30 de julio en Salamanca, y estuvo marcada principalmente por el plante a esa cita del presidente catalán, Pere Aragonés, y por las quejas de algunas comunidades autónomas, principalmente del PP, por el formato de esta reunión, criticando que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, incluyó tan solo dos puntos en el orden del día y que los mandatarios autonómicos dispusieran nada más que de cinco minutos para exponer sus planteamientos.



Tras la Conferencia de Presidentes del 22 de diciembre, está previsto que la siguiente se celebre a mediados de enero de 2022 en la isla de La Palma.