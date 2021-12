España.- La erupción de La Palma cumple 3 meses con signos de agotamiento y la esperanza de poder darse por finalizada

01-01-1970 Volcán de La Palma SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS ENDESA



SANTA CRUZ DE LA PALMA, 19 (EUROPA PRESS)



El volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palmas ha cumplido este domingo tres meses de que comenzara la erupción el pasado 19 de septiembre con signos de agotamiento y la esperanza de poder darse por finalizado en un corto plazo de tiempo.



Durante este tiempo, se estima que la lava ha afectado a unas 3.216 construcciones, de las que 2.988 estarían destruidas en su totalidad y 138 parcialmente, según los datos los datos del satélite del programa Copernicus.



El volcán ha provocado la evacuación de unas 7.000 personas, de las que 2.329 tenían sus viviendas y terrenos entre las 1.218,87 hectáreas de terreno en un perímetro de 68,9 kilómetros que ha arrasado la lava.



En la actualidad, el número de personas albergadas en hoteles es de 556. De ellas, 390 se encuentran en Fuencaliente, 73 en Los Llanos de Aridane y 93 en Breña Baja, mientras que se mantiene en 43 el número de personas dependientes alojadas en centros sociosanitarios.



OFICINA ÚNICA PARA LOS AFECTADOS Y ENTREGA DE VIVIENDAS



Por su parte, para los afectados, el Gobierno de Canarias ha creado una oficina para unificar las peticiones de los damnificados y la distribución de las ayudas de urgencia puestas en marcha por el Ejecutivo regional.



De igual modo, en estos meses ha adquirido viviendas que ya se han comenzado a entregar a las personas que han perdido sus casas y, de manera provisional, también se han comprado viviendas prefabricadas cuya instalación ya ha comenzado.



Asimismo, según datos del Cabildo de La Palma, se han recibido donaciones por valor de 8,97 millones de euros para los afectados por la erupción.



SIGNOS DE AGOTAMIENTO



Con todo, El volcán Cumbre Vieja mantiene los signos de agotamiento que se han venido registrando en los últimos días y preocupan los gases remanentes en las inmediaciones de la erupción.



En cuanto a la sismicidad, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado desde la pasada medianoche y hasta las 05.31 horas cuatro sismos en La Palma de entre 1,5 y 3,2 de magnitud, ninguno sentido por la población.



En este sentido, el último informe de la Dirección de Seguridad Nacional (DSN) señala que el proceso eruptivo continúa sin variaciones respecto a los días anteriores.



Así, agrega que la ausencia de signos observables de actividad tanto directos en superficie como procedentes de los sistemas de vigilancia corrobora el agotamiento del fenómeno natural aunque no se descarta un nuevo repunte de actividad estromboliana y de emisión de coladas.



Para dar por concluida la erupción que comenzó el 19 de septiembre, los datos registrados y observables se tienen que mantener en los niveles actuales al menos durante siete días.



EL GOBIERNO ESPERA MOVILIZAR HASTA 230 MILLONES ANTES DE 2022



Por su parte, el Gobierno de España ha esperado que antes de finalizar este 2021 se hayan movilizado hasta 230 millones para los afectados por el volcán en diferentes paquetes de ayudas, según expuso este viernes el ministro, Félix Bolaños, tras el Consejo de Ministros.



De esta manera, a fecha actual, 437 personas han recibido indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que ya ha abonado más de 60 millones de euros.



Además, se ha aprobado 10,5 millones de euros para ayudas a viviendas con los que ya se han adquirido 95 y en los próximos días cinco viviendas más. De estas, se han entregado 15 inmuebles y se ha detectado otros 138 potenciales beneficiarios para asignar viviendas.



AUMENTAN AYUDAS AL PLÁTANO Y PESCADORES



Respecto a las medidas aprobadas este viernes, se destinarán 13,5 millones de ayudas a los agricultores del plátano, por un importe de 4.600 euros para cada beneficiario; y otros 17,62 millones para apoyar a los autónomos y pymes afectados por el volcán, con los que se impulsará el sector turístico.



Esta iniciativa contempla planes de promoción del turismo a la isla, ayudas a las aerolíneas nacionales y extranjeras por 1,3 millones para que promuevan los vuelos a La Palma, así como un bono turístico de 300 euros para estimular los viajes en 2022.



Al mismo tiempo, para facilitar y agilizar la recuperación económica de los afectados, estos podrán disponer de un anticipo del 50% de las cuantías de las ayudas sin esperar a que se resuelva por completo cada expediente y podrán aplazar sus obligaciones con Hacienda hasta la primavera de 2022, entre otras medidas.



En la actualidad, hay 1.237 trabajadores beneficiándose de los Ertes especiales para la isla de La Palma y otros 569 autónomos acogidos a la prestación.



Entre las medidas aprobadas está el aumento de las cuantías máximas por vivienda que ahora ascenderán hasta 60.480 euros en caso de destrucción total de la vivienda. Esas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y con las del Gobierno de Canarias para que los que han perdido sus casas puedan cubrir prácticamente el coste total de sus inmuebles.



ANTICIPOS DEL 50%



Igualmente, se ha aprobado que la Delegación del Gobierno pueda conceder anticipos a cuenta de las ayudas del 50 por ciento, de modo que no será necesario que el expediente esté totalmente resuelto en determinadas circunstancias para que los afectados puedan ganar en liquidez.



Para el sector agrario, el Ejecutivo ha aprobado 12 millones de euros este viernes: una subvención directa al Gobierno canario de hasta 10 millones de euros para ampliar las medidas de apoyo para compensar los daños producidos al sector agrario y otros 2 millones para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contrate campañas institucionales de publicidad y comunicación para fomentar el consumo y mejorar la posición en el mercado de los productos agrarios o pesqueros afectados por la erupción. Con estos 12 millones, las ayudas al sector agrario a La Palma ascienden a 30 millones de euros.



Por otro lado, el Gobierno dará una subvención de 150.000 euros para el Instituto Canario de Cultura para realizar actividades culturales para la población de La Palma.



Asimismo, los afectados podrán aplazar todas sus deudas hasta el 2 de mayo de 2020 para que "no se tengan que preocupar por obligaciones tributarias" en materia de seguridad social y exonera a todos los trabajadores del mar hasta que puedan volver a faenar.



También facilitará que las líneas Covid podrán seguir hasta junio de 2022 y amplía las ayudas de estas líneas a "todas" las empresas de La Palma, ante la caída de la demanda del consumo en toda la isla.



PROMOCIÓN TURÍSTICA



En materia de turismo, el paquete de ayudas contempla 4.625.000 euros para promocionar La Palma "una vez que finalice la erupción" y lanzará un programa de bonos turísticos de 300 euros articulado a través de tarjetas de débito virtuales para su consumo exclusivo en la isla de La Palma a lo largo de 2022.



Con esta medida, que tiene una aportación de 3,3 millones de euros del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y una cantidad equivalente del Gobierno de Canarias, el Ejecutivo busca incentivar los viajes turísticos a la isla cuando se den las condiciones de normalidad y apoyar al sector turístico que es una de las actividades que más riqueza y empleo aporta en La Palma.



También se pondrá en marcha una línea de incentivos especiales para la mejora de la conectividad aérea nacional e internacional de La Palma durante 2022. En concreto, destinará 1,32 millones a subvencionar los asientos que las aerolíneas nacionales e internacionales programen a la isla.



Del mismo modo, habrá otra partida de 10 millones de euros a subvención directa para crear nuevas empresas, ampliar las existentes o diversificación de productos durante 2022, 2023 y 2024. Finalmente, otra de las medidas incluye 3 millones de euros para subvencionar el festival internacional de ciencia, arte y música Starmus Festival en julio de 2022.