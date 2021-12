El ruso Kolesnikov acapara los focos con dos nuevos oros

EFE/EPA/ALI HAIDER

Redacción deportes, 19 dic (EFE).- El ruso Kliment Kolesnikov dio un nuevo paso para coronarse como "rey" de los Mundiales de piscina corta que se disputan en Abu Dabi, tras sumar su tercer oro, tras el logrado en el relevo 4x100 libre, al imponerse este domingo en las finales de los 100 estilos y los 50 espalda.

Un título de mejor nadador de los campeonatos por el que pelearán en la categoría femenina la joven israelí Anastasia Gorbenko, que sumó el título logrado en los 50 braza la medalla de oro que se colgó este domingo en los 100 estilos, y la china Bingjie Li, que añadió a su triunfo en los 800 la victoria en los 400 libre.

Final en la que la hongkonesa Siobhan Haughey, ganadora de los 100 y 200 libre, tuvo que conformarse con la medalla de bronce, incapaz de seguir el ritmo de la nadadora china en la segunda mitad de la prueba.

KOLESNIKOV SE TOMA LA REVANCHA

Sorprendido por el estadounidense Shaine Casas en la final de los 100 espalda, el ruso Kliment Kolesnikov no estaba dispuesto a que nada, ni nadie le apartase del primer puesto del podio en la prueba corta de espalda.

Y eso que el ruso fue el más lento en la salida, pero el imponente estilo de Kolesnikov, el único nadador que parece capaz de amenazar el récord del mundo (22.22) del francés Florent Manadou, le permitió ir remontando posiciones hasta tocar la pared en primera posición con un tiempo de 22.66 segundos.

Una marca lejana de los 22.47 que el ruso firmó el pasado mes de noviembre para proclamarse campeona de Europa, pero suficiente para derrotar al alemán Christian Diener y al italiano Lorenzo Mora, que compartieron la plata con un crono de 22.90 segundos.

Triunfo que llegó apenas una hora después de que Kliment Kolenikov, que ya logró seis medallas -2 oros, 2 platas y 2 bronces- en los Mundiales disputados hace tres años en la ciudad china de Hangzhou, se alzase con la victoria en la final de los 100 estilos.

Kolesnikov, que ya lideraba la prueba tras los tramos de mariposa y espalda, aguantó el acelerón final del noruego Tomoe Hvas, que finalmente tuvo que conformarse con la medalla de plata, para revalidar el título de campeón del mundo que ya logró en 2018 con un tiempo de 51.09 segundos.

Completó el podio el italiano Thomas Ceccon, que con una marca de 51.40, arrebató por tan sólo 6 centésimas la medalla de bronce al japonés Daiya Seto, vigente campeón del mundo de los 200 y 400 estilos en piscina larga.

GORBENKO y LI SUMAN SU SEGUNDO ORO

Si Kliment Kolesnikov confirmó su condición como una de las grandes estrellas de la natación mundial, la joven israelí Anastasia Gorbenko, de tan sólo 18 años, dejó claro que su nombre sonará y mucho en los próximos años, tras colgarse su segundo oro en Abu Dabi con su triunfo en la final de los 100 estilos.

Gorbenko, que el pasado viernes logró la primera medalla de oro para Israel en la historia de los Mundiales de piscina corta tras vencer en los 50 braza, hizo sonar de nuevo el himno israelí en el Etihad Arena, tras imponerse en la prueba corta de estilos con un crono de 57.80 segundos.

Igualmente logró su segunda medalla de oro en los campeonatos la china Bingjie Li que sumó al título logrado en los 800, la victoria que cosechó este domingo en la final de los 400 libre con una marca de 3:55.83.

Li, bronce en esta distancia en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, no dio la más mínima opción a ninguna de sus rivales, empezando por la hongkonesa Siobhan Haughey, que tras sus victorias en los 100 y los 200, esta última con nuevo récord del mundo incluido, trató seguir el ritmo de la china en la primera mitad de la prueba.

Un esfuerzo que Haughey pagó en el tramo final en el que el que la hongkonesa no sólo no pudo alcanzar a la china Bingjie Li, sino que vio como la canadiense Summer McIntosh le arrebataba la medalla de plata.

KROMOWIDJOJO Y PROUD REINAN EN EL ESPRINT

Por su parte la neerlandesa Ranomi Kromowidjojo sumó su decimocuarta medalla de oro en unos Mundiales de piscina corta, la segunda en Abu Dabi, tras revalidar el título de campeona del mundo de los 50 mariposa que ya logró hace tres años en Hangzhou.

Kromowidjojo, que se impuso con un tiempo de 24.44 segundos, hizo valar su sensacional salida y excepcionales virajes para aventajar en 7 centésimas a la sueca Sarah Sjostrom, plata, y en 11 a la estadounidense Claire Curzan, que logró la medalla de bronce con un tiempo de 24.55, nuevo récord del mundo júnior.

Más holgada fue la victoria de Ben Proud en la final de los 50 libre. El nadador británico, que firmó un 20.45 segundos, tocó la pared con una ventaja de 25 centésimas sobre el estadounidense Ryan Held y de 31 sobre el canadiense Joshue Liendo.

Completaron la nómina de ganadores los equipos masculinos de Italia, que gracias a una gran posta final de Alessandro Miressi se alzó con la victoria del 4x50 libre con un tiempo de 1:23.61 minutos, y de Estados Unidos, que rozó el récord del mundo, tras imponerse el 4x200 con un registro de 6:47.00.