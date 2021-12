El Inter, campeón de invierno; el Nápoles conquista San Siro con polémica

EFE/EPA/MASSIMO PICA

Roma, 19 dic (EFE).- El Inter de Milán se convirtió este domingo en campeón de invierno de la Serie A italiana con una jornada de antelación respecto al final de la primera vuelta, gracias a su goleada 5-0 al Salernitana y a la derrota sufrida por el Milan en San Siro contra el Nápoles (0-1), marcada por las polémicas arbitrales.

Tras destronar el año pasado al Juventus y coronarse campeón de Italia, el Inter de Simone Inzaghi suma ahora cuatro puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo, empatado con el Milan.

Sigue volando el Inter, que prolongó su gran momento de forma con una goleada 5-0 en el campo del Salernitana, con goles del argentino Lautaro Martínez y el chileno Alexis Sánchez incluidos. El equipo de Inzaghi, que también se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones tras diez años de espera, lleva diez partidos sin derrotas en la Serie A y no cae desde mediados de octubre, cuando se rindió ante el Lazio.

Al buen resultado del viernes se sumó el triunfo del Nápoles en San Siro de este domingo, en un partido decidido por un gol del macedonio Eljf Elmas a los seis minutos y por unas importantes polémicas arbitrales en el tiempo añadido, cuando el Milan había logrado la posible igualada.

El marfileño Frank Kessie anotó el posible empate, pero el árbitro lo anuló tras revisar la acción a pie de campo al considerar activa una posición de fuera de juego del francés Olivier Giroud.

Protestó mucho el Milan, pues el exdelantero del Chelsea estaba tumbado al suelo tras un choque con el defensa brasileño del Nápoles Juan Jesus y pareció no participar en la acción.

El triunfo permitió al Nápoles, que siguió sin poder contar con el español Fabián Ruiz, lesionado, recuperar la segunda posición, compartida con el Milan, y aprovechar el tropiezo del Atalanta en casa ante el Roma del portugués José Mourinho.

Amenaza a Atalanta, Milan y Nápoles un trío compuesto por Juventus, Roma y Fiorentina, empatados con 31 puntos, a seis unidades de la cuarta posición.

El único en frenar fue el Fiorentina, que no pasó del 2-2 en casa ante el Sassuolo pese a un nuevo gol del serbio Dusan Vlahovic (16 en la Serie A), mientras que el Roma y el Juventus lograron unos valiosos triunfos frente al Atalanta (4-1) y el Bolonia (2-0), respectivamente.

El Roma de Mourinho arrolló al cuadro de Bérgamo, liderado por un doblete del inglés Tammy Abraham y goles de Nicoló Zaniolo y Chris Smalling, mientras que el Juventus, sin el argentino Paulo Dybala, triunfó en la niebla de Bolonia con dianas del español Álvaro Morata y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

A tres puntos de Roma, Juventus y Fiorentina se coloca el Lazio de Maurizio Sarri, que doblegó 3-1 al Génova del ucraniano Andriy Shevchenko.

En la zona roja, siguen sin respirar el Salernitana, colista, el Cagliari y el Génova, todos arrollados también este fin de semana.

