EEUU pide a ciudadanos que se vacunen y den refuerzos para detener el avance de ómicron

Foto del domingo de un grupo de personas haciendo una fila para tomarse un test de COVID-19 en Times Square, Nueva York Dic 19, 2021. REUTERS/Andrew Kelly

Por Doina Chiacu y David Brunnstrom

WASHINGTON, 19 dic (Reuters) - Los funcionarios de salud de Estados Unidos instaron el domingo a la población a recibir inyecciones de refuerzo, usar mascarillas y tener cuidado si viajan durante las vacaciones, en medio del avance de la cepa ómicron y a la espera de que ésta se convierta en la variante dominante del coronavirus en el país.

El gobierno se está preparando para la siguiente fase en una lucha contra un virus que ha dejado 800.000 muertos y alterado todos los aspectos de la vida diaria.

El Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, dijo a la cadena CBS que el número de casos de ómicron aumentará abruptamente en las próximas dos semanas.

"Si ha recibido vacunas y un refuerzo, está muy bien protegido contra la posibilidad de que ómicron le cause una enfermedad grave. Por lo tanto, cualquiera que esté escuchando esto que esté dentro del 60% de los estadounidenses que son elegibles para un refuerzo pero aún no ha recibido uno les digo: Esta es la semana para hacerlo. No espere", señaló.

Ómicron se está multiplicando rápidamente, lo que hace que las vacunas y las inyecciones de refuerzo sean más cruciales que nunca, dijo por su parte el principal asesor médico de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci. Actualmente, el 27% de los residentes en el país no ha recibido ni una sola dosis de las vacunas contra el COVID, según datos oficiales.

En ciertas regiones de Estados Unidos, el 50% de las pruebas de COVID secuenciadas genéticamente detectaron la variante ómicron, dijo Fauci a CNN.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio instó a los residentes a vacunarse o recibir una dosis de refuerzo.

Por su parte, el gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo a la cadena NBC que estaba considerando cambiar la definición de completamente vacunado en su estado de dos inyecciones a tres. "Me gustaría que dejaran de hablar de la tercera dosis como un refuerzo. Realmente es una vacuna de tres dosis", señaló.

Ni Fauci ni Collins instaron a los estadounidenses vacunados a cancelar sus planes de viaje, pero dijeron que deben usar una mascarilla todo el tiempo en aeropuertos, aviones, trenes y autobuses.

"No voy a decir que la gente no deba viajar, pero debe hacerlo con mucho cuidado", dijo Collins.

(Reporte de Doina Chiacu y David Brunnstrom; Información adicional de Nathan Layne en Wilton, Connecticut. Editado en español por Javier Leira)