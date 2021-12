Coronavirus.- Alemania descarta un confinamiento navideño contra el coronavirus

19-11-2021 Paciente de coronavirus en el Hospital Asklepios de Gauting, en Alemania. BERLÍN, 19 (DPA/EP) El ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbach, ha descartado este domingo que se vaya a imponer un confinamiento durante el periodo navideño a pesar de la llegada de la variante ómicron del coronavirus y de que la medida ha sido ya adoptada en Países Bajos. POLITICA EUROPA ALEMANIA MATTHIAS BALK



El ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbach, ha descartado este domingo que se vaya a imponer un confinamiento durante el periodo navideño a pesar de la llegada de la variante ómicron del coronavirus y de que la medida ha sido ya adoptada en Países Bajos.



"No. No vamos a tener un confinamiento como en Países Bajos antes de Navidad, pero tenemos que asumir que habrá una quinta ola", ha explicado en declaraciones a la televisión pública alemana ARD.



"Hemos superado el número crítico de contagios de ómicron, así que ya no se puede frenar por completo esta ola y tendremos que contrarrestarla", ha indicado.



Mientras, algunas voces piden una normativa común. En estos momentos casi todos los estados prohíben a las personas no vacunadas o que hayan superado la enfermedad entrar en comercios no esenciales y es obligatorio el uso de mascarilla en gran parte de los espacios públicos.



Por el momento la incidencia de contagios a siete días está cayendo y este domingo el Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha informado de que el número de casos por 100.000 habitantes en siete días está en 315,4, por debajo de los 321,8 del sábado. Sin embargo, todos los expertos esperan un repunte debido a la mayor virulencia de la variante ómicron.



Alemania ha notificado este sábado más de 42.000 contagios por coronavirus durante el último día, en el marco de un repunte de las cifras durante las últimas semanas en el país europeo.



El Instituto Robert Koch ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 42.813 positivos y 414 fallecidos, lo que eleva los totales a 6.764.188 y 108.053, respectivamente.



Durante la jornada del miércoles, el personal sanitario de Alemania puso el alrededor de 1.496.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, un récord inédito desde que arrancó la campaña de inmunización y que llega en plena expansión de la variante ómicron por toda Europa.



Las autoridades alemanas acordaron restringir el margen de maniobra social de las personas no vacunadas para contener la expansión del virus y dar un nuevo empujón a la vacunación. Ahora, más del 70 por ciento de la población ha completado la pauta, mientras que el 27,6 por ciento tiene ya la dosis de refuerzo.