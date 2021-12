‘Choco’ Lozano, sustituido por molestias musculares

'Choco' Lozano (d) intenta superar a Lucas Vázquez. EFE / Kiko Huesca.

Madrid, 19 dic (EFE).- El hondureño Antony ‘Choco’ Lozano no pudo acabar la primera parte en el Santiago Bernabéu, que finalizó con empate a cero en el marcador entre Real Madrid y Cádiz, tras sentir molestias musculares en la parte posterior de la pierna izquierda después de una carrera al espacio en la que se midió con el brasileño Éder Militao.

Ambos chocaron y ya tras esto el delantero puso mala cara. No aguantó más y se echó al césped para que entrasen las asistencias, quedándose el Cádiz con diez para el minuto de añadido.

Baja importante para su técnico Álvaro Cervera ya que el ‘Choco’ suma cinco goles y tres asistencias en los 16 partidos de LaLiga Santander que ha disputado. Tendrá tiempo para recuperarse ya que el Cádiz no volverá a jugar hasta el 3 de enero, cuando reciba al Sevilla.