Chile.- Piñera recuerda a quien gane las elecciones que "va a ser el presidente de todos los chilenos"

16-12-2021 El presidente chileno, Sebastián Piñera POLITICA SUDAMÉRICA CHILE CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha destacado que tras este domingo de votación habrá un presidente electo que le sucederá en el cargo y ha indicado que le llamará para recordarle que "va a ser el presidente de todos los chilenos".



"Por supuesto que llamaré al presidente electo para desearle suerte, sabiduría, prudencia y mucha responsabilidad. Le recordaré que no es lo mismo ser candidato que ser presidente", ha apuntado el mandatario saliente, según recoge la prensa chilena.



"Creo que quien quiera que sea, nunca debe olvidarse que va a ser el presidente de todos los chilenos", ha remachado. "Hoy se apaga la voz de los candidatos y queremos escuchar fuerte y profunda la voz de la gente", ha añadido.



En cuanto a los llamamientos a cuestionar el resutlado oficial o a guardar las cédulas de identidad, Piñera ha indicado que "no hay que confundir con la inmensa mayoría de los chilenos que vota en forma limpia y transparente".



"Hay algunos casos excepcionales que llaman a conductas profundamente antidemocráticas. Yo las condeno total y absolutamente y me parece bien que el SERVEL (Servicio Electoral de Chile) haya anunciado que va a iniciar querellas porque estas conductas antidemocráticas le hacen mal a nuestro país", ha argumentado.



Este domingo los chilenos eligen entre el candidato de izquierda Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast, dos modelos políticos antagónicos. Boric se declara receptor de las demandas del estallido social, mientras que Kast reivindica la herencia económica de la dictadura de Augusto Pinochet y promete orden y seguridad.