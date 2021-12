Casado (PP) cree que la declaración "grandilocuente" de Pedro Sánchez es "mucho ruido y pocas nueces"

19-12-2021 Pablo Casado en el Congreso del PP aragonés. El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este domingo que la declaración "grandilocuente" realizada esta mañana por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para anunciar la fecha de la celebración de la próxima Conferencia de Presidentes es "mucho ruido y pocas nueces". ESPAÑA EUROPA ARAGÓN POLÍTICA FABIÁN SIMÓN-EUROPA PRESS



El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este domingo que la declaración "grandilocuente" realizada esta mañana por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para anunciar la fecha de la celebración de la próxima Conferencia de Presidentes es "mucho ruido y pocas nueces".



Casado ha clausurado el 14º Congreso Autonómico del PP Aragón, en Zaragoza, donde ha ironizado al decir que las intervenciones de Sánchez "empiezan a ser como 'Pedro y el lobo", añadiendo que "ha comparecido para justificar que ha ido a un congreso del PSOE en Falcon" y que lo que debería haber hecho es anunciar la fecha de la Conferencia con un tuit, "como todo el mundo". Le ha recomendado que vuelva a Madrid en AVE, "que no está mal" en lugar de viajar en Falcon "porque le da la gana".



Para Casado, el jefe del Ejecutivo central "no ha dicho nada" y, además, "se vuelve a parapetar en las comunidades para no asumir su responsabilidad" en la lucha contra la COVID-19, tras lo que ha recalcado que, en el ámbito internacional, son los Estados los que tienen la competencia en materia de pandemias. "Lo dice la OMS y las leyes españolas".



El presidente de los populares ha continuado considerando que "no hay derecho a que, después de 120.000 fallecidos, Sánchez siga sin asumir su responsabilidad" y utilice la pandemia "como excusa" para hacer sus declaraciones.



Pablo Casado ha recordado que el PP "ha tendido la mano" al Gobierno de España en esta materia y se ha quejado de que algunos miembros del Gobierno tenían información sobre la pandemia "y aun así no avisaron", en alusión expresa a la vicepresidenta Yolanda Día. También ha criticado que durante las campañas electorales vasca y gallega el Ejecutivo dijo que "todo iba fenomenal", pero "no era así".



Pablo Casado ha insistido en su propuesta de aprobar una ley orgánica de pandemias para que el control de los contagios sea "homogéneo" en toda España y se ha preguntado por qué Pedro Sánchez sigue negándose pese a que esta ley "sería eficaz para evitar muertes". En realidad, la negativa de Sánchez "es una gravísima irresponsabilidad", ha opinado, lamentando que "lo único que ofrece el Gobierno es una reunión dentro de dos o tres días para ver qué cuentan".



El PP tiene "una alternativa seria", ha continuado Pablo Casado, quien ha defendido el "plan Cajal para fortalecer la atención primaria", la industria sanitaria y la flexibilidad del sistema, pero "no les da la gana hacernos caso". Ha advertido de que "ellos serán los responsables de la gestión, no solo las autonomías".