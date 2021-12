Birmania.- Opositores birmanos informan de 18 militares muertos en enfrentamientos contra grupos de resistencia karen

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Las autoridades birmanas en el exilio han informado de al menos 18 militares muertos en combates ocurridos a lo largo de toda la semana en la región de Myawaddy, en el estado de Karen, hogar de la minoría del mismo nombre y de las guerrillas separatistas del Ejército de Liberación Nacional Karen, protagonistas de los enfrentamientos.



El ELNK, una de las organizaciones armadas más antiguas del país, ha retomado su actividad a raíz del golpe de Estado propinado a principios de año por las autoridades militares birmanas contra el gobierno democráticamente elegido, y ha sumado sus fuerzas con los movimientos de resistencia armados contra los militares.



Los últimos combates han ocurrido en la localidad de Lay Kay Kaw, lo que ha obligado a escapar a unos 3.000 residentes de la zona, según las fuentes del portal Myanmar Now y del periódico 'The Irrawaddy', ambos vinculados a la oposición. El Ejército birmano no suele responder a los informes de las bajas proporcionados por la oposición.



La Unión Nacional Karen (KNU), el ala política del ELNK, condenó el ataque del régimen como una "violación de los derechos humanos" y "destruyendo la paz" en un comunicado emitido el jueves, tras responsabilizar a los militares de forzar los enfrentamientos al organizar el martes una redada en busca de activistas por la democracia y miembros de las fuerzas de defensa civiles del país.



Según el 'Irrawaddy', dos diputados electos de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), el partido del Gobierno derrocado, U Wai Lin Aung y Pyae Phyo, se encontraban entre las alrededor de 90 personas detenidas por la junta militar ese día.



"Los militares marchaban hacia Demoso desde Loikaw vestidos de civil cuando se encontraron con nosotros y comenzamos a pelear. La batalla en Loilin Lay comenzó debido a un ataque iniciado por los militares", según otro comunicado karen recogido por el Myanmar Now.



La ONG Red de Civiles Karen informó el viernes que más de 150.000 personas han sido desplazadas por la fueza de zonas de mayoría karen en el estado, así como en el municipio de Pekhon en el sur del estado de Shan desde que comenzó el conflicto.



Los medios estatales no han informado sobre los recientes combates en la zona ni los portavoces de la junta han hecho comentarios, según el portal.