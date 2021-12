Balonmano.-Prades: "La última sensación no es buena pero hay que estar muy contentos"

GRANOLLERS (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de balonmano femenino, José Ignacio Prades, reconoció que las sensaciones tras perder la medalla de bronce contra Dinamarca y previamente perder ante Noruega en semifinales no son las mejores pero quiso felicitar a sus 'Guerreras' por un Mundial bueno.



"Independientemente del último resultado y última sensación que no es buena, hay que estar muy contentos por el acceso a semifinales, hay que mirar todo el recorrido del campeonato y no sólo los dos últimos resultados", aseguró en rueda de prensa.



Prades quiso felicitar a Dinamarca por el gran duelo ofrecido en el partido por el bronce. "Felicitar a Dinamarca no solo por la medalla de bronce sino por el gran torneo que dejaron desde el inicio", apuntó.



Y reiteró que es día para "estar un poco tristes" y "no tan contentos". "Pero quiero flicitar a todas mis jugadoras, que han hecho un campeonato buenísimo y se lo han dejado todo, a eso no le podemos poner ningún 'pero'", se sinceró.



Por su parte, Shandy Barbosa reconoció que Dinamarca fue mejor. "Nuestra defensa no salió bien, y les felicitamos. Creo que tenemos un equipo mixto de jóvenes y veteranas, y las jóvenes han desmotado que pueden llegar muy lejos. Estoy orgullosa del equipo, gracias José por empujarnos y darnos el valor para llegar donde hemos llegado", valoró.



También Carmen Campos, una de las mejores de España ante las danesas, quiso poner en valor el Mundial realizado. "Tuvimos dos opciones de lograr medallas y nos vamos cuartas, pero es nuestro Mundial y estamos contentas de haber jugado aquí", manifestó.



"Nos vamos cuartas, ahora no estamos bien pero con el tiempo valoraremos esta posición de mejor manera que ahora", aseguró la internacional española, autora de 5 goles en este último partido del Mundial disputado plenamente en España.