Baja participación en elecciones "solo para patriotas" en Hong Kong

Agrega cierre de colegios, tasa de participación ///Hong Kong, 19 Dic 2021 (AFP) - La participación fue baja este domingo en las elecciones para el órgano legislativo de Hong Kong reservado "solo para patriotas", con un nuevo sistema impuesto por Pekín que reduce los escaños elegidos de forma directa y controla quién puede postularse.Estas fueron las primeras elecciones celebradas bajo las nuevas reglas implantadas por China en respuesta a las masivas y violentas manifestaciones prodemocracia de 2019 en Hong Kong.Estas normativas imponen que todos los candidatos sean examinados para verificar su patriotismo y lealtad política con China. Además, solo 20 de los 90 escaños del Consejo Legislativo (el "LegCo") son escogidos directamente.La mayor parte de los puestos, 40, serán seleccionados por un comité de 1.500 integrantes leales a Pekín.Los restantes 30 escaños serán elegidos por comités pro-Pekín que representan a organizaciones empresariales y de otros sectores.Los colegios electorales cerraron a las 22H30 (14H30 GMT), tras permanecer 14 horas abiertos.A las 21H30, sólo 29,3% de los electores había ido a votar. En 2016, fueron 52,6%.Podría tratarse de la tasa de participación más baja desde que la excolonia británica fue entregada a China en 1997. - "Un sufragio universal genuino" - Por primera vez se instalaron centros de votación en la frontera con China para que votantes en el territorio continental pudieran sufragar.Daniel So, un hombre de 65 años que trabaja en el sector tecnológico, fue de los primeros en hacer fila en un centro de votación del pudiente distrito Mid-Levels."Los jóvenes no se interesan mucho en esta elección porque están engañados por los políticos extranjeros y la prensa", afirmó a la AFP. "A China le va muy bien".Pero cuando la gobernante de la ciudad, Carrie Lam, acudió a votar, tres manifestantes de la Liga de Socialdemócratas corearon: "quiero un sufragio universal genuino"."Lam dijo que esto mejora el sistema electoral, pero en realidad priva a los hongkoneses de su derecho a votar", declaró a periodistas la activista Chan Po-Ying.El gobierno pagó anuncios en las portadas de los diarios y vallas externas, envió volantes a las casas y mensajes a los teléfonos móviles con llamados a votar.Starry Lee, presidenta del mayor partido pro-China, DAB, urgió a las personas participar."La respuesta en los centros de votación muestra que no había mucha gente votando", dijo a la prensa.Una joven contable quien se identificó como Loy dijo que no piensa votar. "Mi voto no significa nada porque al final es la gente de Pekín la que gana", declaró a AFP.En cambio, para Carrie Lam, una baja participación "no significa nada". "Cuando el gobierno está haciendo las cosas bien y su credibilidad es elevada, la participación de los electores es mínima porque la gente no siente realmente la necesidad de elegir nuevos representantes", aseguró la semana pasada a medios estatales.La elección del domingo recibió apoyo abierto de Pekín, que considera al nuevo sistema como una forma de eliminar elementos "anti-China" y de restaurar el orden con un legislativo libre de opositores perturbadores.Pero los críticos responden que la autoritaria China ha prácticamente prohibido los partidos de oposición en una ciudad que se jactaba de la diversidad de su escenario electoral.Decenas de figuras opositoras, incluyendo algunos que ganaron escaños legislativos en elecciones previas, han sido encarceladas, descalificadas o han huido al exterior.hol/jta/reb/mas/lm/dl/es/mb -------------------------------------------------------------