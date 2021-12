Ayuso resta importancia a ser candidata del PP en Madrid en 2023: "A nadie le pertenece el cargo; ya se verá"

17-12-2021 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al único sistema de radioterapia de precisión molecular guiada por resonancia magnética que existe en España, en el Hospital Carlos III, a 17 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). Este equipamiento permite realizar al mismo tiempo una resonancia magnética de alto campo y ejecutar un tratamiento de radioterapia de precisión sobre el paciente oncológico. Una técnica que realiza un diagnóstico en tiempo real y trabaja sobre el tumor de manera directa sin impactar sobre los tejidos sanos. Este nuevo sistema ha sido puesto en marcha en instalaciones del Hospital público Carlos III, adscrito al Hospital Universitario La Paz. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha restado importancia a postularse como candidata en 2023, fecha de elecciones en la región. "Esa es una decisión que siempre compete al partido. A nadie le pertenece el cargo porque sí, cuando llegue el momento se verá", ha señalado.



En una entrevista publicada en 'El Mundo' y recogida por Europa Press, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado sobre las tensiones con 'Génova', negando que sea una "amenaza" para el presidente del PP nacional, Pablo Casado. "Una amenaza para Casado no puedo ser porque soy parte de su equipo", ha dicho, pues a su juicio, "siempre ha pasado con el presidente de la Comunidad de Madrid", ya que este tiene "un discurso nacional".



"Tenemos muchas ganas de seguir unidos como hasta el momento. Y eso es así porque nos necesitamos, porque a mí nada me gustaría más que cuando Pablo Casado dé un paso al frente, tanto en el congreso nacional como después a La Moncloa, ser la primera que esté a la cabeza de ese impulso", ha añadido.



Ayuso también ha contestado a las declaraciones que hizo Casado en la que éste le afeó públicamente los muertos que había habido en un día en España para justificar la cancelación de las cenas navideñas en el partido.



Para Ayuso, esto es una muestra de que "el PP está preocupado por el crecimiento de los contagios". "Y no le falta razón", agrega la presidenta madrileña, que también recalca, no obstante, que "la vida tiene que seguir". En este sentido, precisa que caben las dos posturas. "Todos tenemos razón", subraya.



Y concluye asegurando que "nunca" ha necesitado "adhesiones inquebrantables" en cada paso que ha dado en su vida, al ser preguntada por los únicos apoyos públicos que ha recibido, entre ellos, los de Cayetana Álvarez de Toledo y Esperanza Aguirre.