Ancelotti: “Estoy contento porque jugamos un gran partido”

Carlo Ancelotti, durante el encuentro frente al Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu. EFE / Kiko Huesca.

Madrid, 19 dic (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se mostró “contento” con su equipo, a pesar de empatar a cero en el Santiago Bernabéu frente al Cádiz, ya que consideró que hicieron “un gran partido”.

“En la primera parte no hemos roto bien la línea de atrás. En la segunda parte ha sido distinto y hemos roto la línea. Estoy contento porque jugamos un gran partido”, dijo en rueda de prensa.

“Estoy satisfecho por cómo hemos jugado. Ya ha pasado que nos cuesta marcar cuando los equipos se cierran mucho atrás. Hemos perdido dos puntos, pero en otros momentos no merecimos ganar. Lo emparejamos esto”, completó.

“Lo hemos intentado. ¿Qué más podemos hacer? Quizá tener un poco más de calidad en los últimos metros. Hemos controlado bien las contras, no pienso pedir más a mi equipo. Lo hemos intentado y no hemos ganado. El equipo fue bueno, aunque no había espacios. Estos partidos nos cuestan más jugar. Estoy satisfecho por el compromiso del equipo. Tenemos que estar tranquilos y mirar al partido contra el Athletic, que va a ser difícil”, añadió.

Un Ancelotti que se mostró satisfecho también por el partido de Eden Hazard, sobre todo en la segunda parte, quien jugó un partido completo con el Real Madrid por primera vez desde el pasado 23 de noviembre de 2019.

“A Hazard le costó mucho la primera parte, pero en la segunda parte lo ha hecho muy bien. Le cuesta más jugar por fuera, pero por dentro ha combinado bien con Karim. Puede ser un arma más para la segunda parte de la temporada”, valoró.

Además, comentó la ausencia de Casemiro frente al Athletic Club por acumulación de amarillas, y descartó que la acción en la que la vio, con una entrada por detrás sobre Iván Alejo, mereciera cartulina roja.

“La roja iba a ser un poco exagerada. Creo que era justa la amarilla, pero no lo he visto. Yo creo que no es un problema de reemplazar a Casemiro, ya que puede jugar Camavinga. Nos falta la banda derecha y tengo que pensar para el partido del miércoles”, dijo.

Por último, no quiso culpar del empate a la ausencia de Luka Modric, quien no pudo jugar tras dar positivo el miércoles en coronavirus y negativo el viernes.

“Es un jugador muy importante para nosotros. La semana fue rara, pero el equipo lo ha intentado y ha estado comprometido. Tenemos que cuidarnos, como todo el mundo, porque la salud es lo más importante y todos juntos tenemos que luchar contra este virus”, concluyó.