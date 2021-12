Alemania recuerda a las víctimas en el quinquenio del ataque islamista contra el mercadillo

Frank-Walter Steinmeier. EFE/EPA/Christian Ditsch / POOL

Berlín, 19 dic (EFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se refirió hoy a la "enorme fisura" que causó el atentado terrorista hace cinco años contra un mercadillo navideño en Berlín, con trece muertos, uno de ellos reciente, y reconoció errores por parte del Estado.

"Hace cinco años, el 19 de diciembre de 2016, Alemania vivió su peor atentado islamista. Dejó una profunda fisura, en sus corazones, en todos nuestros corazones", dijo Steinmeier al dirigirse a los familiares de las víctimas en una ceremonia ecuménica.

Esta fisura supuso "un antes y un después" en sus vidas y también en la conciencia de la sociedad, visible también en el paisaje urbano, con barreras y bolardos de hormigón en torno a los mercadillos navideños y una mayor presencia policial, dijo.

"Se que las palabras no pueden curar esta herida, pero les quiero asegurar a ustedes (...) que no están solos en su dolor", afirmó en el acto celebrado en la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, la iglesia en torno a la que se extiende el mercadillo navideño objeto del atentado.

Steinmeier recordó también a Sascha Hüsges, la víctima número 13, que murió el pasado 5 de octubre a los 49 años como consecuencia de las graves lesiones que le dejó un fuerte golpe que recibió en la cabeza, probablemente causado por un viga, cuando acudió a socorrer a las víctimas.

El presidente reconoció que "el Estado no pudo cumplir su promesa" de velar por la protección, la seguridad y la libertad de sus ciudadanos y carga por ello con la correspondiente culpa.

"Está obligado a resolver los errores, negligencias y problemas que contribuyeron a que este atentado no se pudiera evitar" y sólo corrigiéndolos volverá a aumentar la confianza de los ciudadanos, dijo.

Reconoció asimismo los "amargos y dolorosos" errores en el apoyo a los familiares de las víctimas y a los heridos.

El brutal atentado, en el que resultaron heridas un centenar de personas, "tenía como objeto nuestra forma de vida, en paz, libertad y democracia", señaló.

"Que hoy estemos aquí reunidos no deja lugar a dudas; no nos dejamos dividir. Nuestra sociedad es más fuerte que el miedo", afirmó.

Tras la ceremonia religiosa, en la que también pronunció un discurso el alcalde-gobernador saliente de Berlín, Michael Müller, el pastor de la Gedächtniskirche, Martin Germer, leyó ante el lugar conmemorativo situado en las escaleras hacia la iglesia el nombre de las trece víctimas.

También los allegados pronunciaron unas palabras.

A las 20.02 horas, momento en el que se perpetró el atentado, sonarán trece campanadas, una por cada víctima.

El autor del atentado, el tunecino Anis Amri, disparó al conductor de un camión para hacerse con el vehículo, con el que irrumpió el 19 de diciembre de 2016 en el mercadillo navideño y arrolló a la multitud, acción que dejó once muertos y un centenar de heridos.