97-98. Musa lidera a un gran Breogan ante un Valencia que llegó tarde

El jugador del Valencia Basket Bojan Dubljevic (d), ante Dzanan Musa (i), del Breogán, este domingo en el pabellón Fuente de San Luis. EFE / Miguel Ángel Polo.

Valencia, 19 dic (EFE).- Una extraordinaria actuación del alero bosnio Dzanan Musa (33 puntos y 44 de valoración) lideró este domingo a un gran Río Breogán en la Fonteta ante un Valencia Basket falto de intensidad y consistencia durante 30 minutos que, cuando todo parecía perdido, reaccionó, remontó 27 puntos y forzó un final apretado en el que Tyler Kalinoski fue clave para que equipo gallego no perdiera la calma.

Los locales afrontaron este choque tras más de una semana sin poder entrenar de manera conjunta por varios casos de covid-19 y sin su técnico Joan Peñarroya por esa misma razón.

Arrancaron ambos equipos moviendo muy bien la pelota pero el Breogán con mucho más acierto anotador. La defensa local dejó tirar con demasiada comodidad a Musa y el alero bosnio hizo y deshizo a su antojo para con la ayuda de Rasid Mahalbasic abrir una primera brecha para los visitantes (8-19, m.5).

Superado en todo momento en agresividad por el equipo de Paco Olmos (ovacionado en su vuelta a la Fonteta), el Valencia perdió confianza y no supo activar a Mike Tobey lo que le dejó unos minutos sin saber cómo atacar. El regreso de Van Rossom dio calma a los locales pero el Breogán no la perdió, subió un punto más su intensidad atrás (con un Eric Quintela muy rápido de manos) y recuperó parte del colchón perdido.

Con el balón de nuevo en manos de Musa, el Breogán retuvo sin demasiadas complicaciones el control del choque porque para el Valencia la productividad de Jaime Pradilla fue claramente insuficiente para poder aspirar a competir por el triunfo (36-50, m.20).

El Valencia regresó con algo más de intensidad pero el Breogán leyó bien esas ganas que se convirtieron en precipitación y pese a un par de triples de Bojan Dubljevic no tuvo demasiados problemas para mantener e incluso incrementar su ventaja de la mano de Tyler Kalinoski y otra vez de Musa (46-65, m.26).

El conjunto gallego arrancó el último cuarto con 25 puntos de renta y un rival falto de cualquier seguridad en sí mismo pero que no se rindió y que entendió que había un segundo partido de cara a la Copa del Rey en el ‘basket average’ y se olvidó del cambiante criterio arbitral.

El equipo de Juan Maroto subió las líneas y con todo el lastre que llevaba logró un parcial del 20-0 en apenas cuatro minutos y medio liderado por Prepelic, López-Arostegui y Hermannsson que sin esperarlo le metió en la pelea por el partido.

Pero Kalinoski rompió el parcial con un triple y él y Trae Bell-Haynes lograron que el Breogán mantuviera la calma pese a la presión que realizaron los locales hasta el final y se llevara no sin un inesperado sufrimiento por los puntos de Prepelic un triunfo que le mantiene muy vivo en la pelea por la Copa del Rey.

Ficha técnica:

97.- Valencia Basket (19+17+14+47): Van Rossom (6), Prepelic (24), Puerto (-), Labeyrie (2), Dubljevic (14) -cinco titular- Pradilla (10), López-Arostegui (17), Tobey (-) Jiménez (-), Hermannsson (19) y Rivero (5).

98.- Río Breogán (29+21+25+23): Bell-Haynes (17), Kalinoski (18), Musa (33), Lukovic (13), Mahalbasic (10) -cinco titular- Sakho (3), Quintela (3) y Cruz (1).

Árbitros: García González, Iyán González y Fabio Fernández. Eliminaron por faltas personales a Quintela (m.40).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón De la Fuente de San Luis ante 3.728 espectadores.