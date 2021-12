95-80. El Bilbao Basket arrolla al Gran Canaria en Miribilla

El ala pívot francés del Bilbao Basket Damien Inglis (d) y el pívot lituano del Gran Canaria Jhon Shurna, durante el partido de la decimocuarta jornada de Liga ACB disputado este domingo en el Bilbao Arena. EFE/Luis Tejido

Bilbao, 19 dic (EFE).- El Surne Bilbao Basket arrolló este domingo en Miribilla al Gran Canaria, al que impuso por 95-80 en un partido que el conjunto vasco tuvo siempre claramente dominado y en el que llegó a ganar por 30 puntos antes de que su rival 'maquillase' el marcado en el último cuarto.

Fue una tremenda labor coral de 'los hombres de negro', que ganaban 76-46 a 12 minutos del final con especial protagonismo en lo estadístico del dominicano Ángel Delgado (14 puntos, 12 rebotes y 19 de valoración), el brasileño Rafa Luz (5 rebotes, 7 asistencias y 17), el alma del equipo vasco, el reactivado Andrew Goudelock (15 y 21), Alex Reyes (14 y 16) y Valentin Bigote (16).

Por el 'Granca' con el resto del equipo desaparecido los primeros 28 minutos, apenas la insistencia de John Shurna (20, 7 y 21), Dylan Ennis (18 y 4 robos) y AJ Slaughter (15 y 5 asistencias).

Esta victoria es la quinta consecutiva del Surne Bilbao en casa y con ella abandona los puestos de descenso, mientras que al Gran Canaria la derrota, la cuarta seguida, le mantiene fuera de las plazas que clasifican para la Copa del Rey.

La intensidad de Luz, que encadenó su tercer tapón en dos partidos, dio las primeras ventajas a los locales (5-0, 7-4), que, a pesar de que empato Slaughter (7-7), estuvieron tremendo, muy fluidos y acertados, durante un primer cuarto en el que se marcharon de 13 puntos (24-11) antes de que terminase 24-13.

Todo un repaso de 'los hombres de negro' que continuo en un segundo cuarto en el que, dentro de una labor fundamentalmente coral, a Luz se le fueron sumando compañeros como Reyes, el reactivado Goudelock y, sobre todo, Inglis y Delgado.

Una pareja interior que castigó al zona canaria para ir abriendo huecos tremendos en el marcador (28-13, 31-15, 36-19) hasta el contundente 55-33 con el que se llegó al descanso.

Y menos mal, para los amarillos, que Ennis buscó el aro contrario y aparecieron también las muñecas de Shurna y Slaughter para intentar minimizar daños. Aunque no lo consiguieron.

No cambiaron las cosas en el regreso de vestuarios y la paliza alcanzó los 30 puntos de diferencia a dos minutos del final del tercer cuarto (76-46).

El Bilbao Basket siguió a lo suyo, a pesar de descalificación por dos técnicas de Inglis, uno de los jugadores que lo ha revitalizado, y Ennis y Shurna no acababan de encontrar aliados.

Ya con el partido ganado, los de negro se relajaron; y, con la derrota casi asegurada, empezaron a aparecer jugadores amarillos -Kramer, Khalifa Diop, Salvó ..- para maquillar el resultado en el último cuarto con un 10-22 que bajó de 20 puntos la desventaja (86-68).

Mumbrú paró la brecha con un tiempo muerto (92-71), pero la dinámica de los últimos minutos (93-79) hasta el 95-80 final.

- Ficha técnica:

95 - Surne Bilbao Basket (24+31+23+17): Rafa Luz (6), Goudelock (15), Bigote (16), Masiulis (9) y Delgado (14) -cinco inicial-; Peno (6), Hakanson (9), Reyes (14), Inglis (2), Withey (4) y Basterretxea.

80 - Gran Canaria (13+20+16+31): Slaughter (15), Ennis (18), Salvó (5), Shurna (20) y Stevic (2) -cinco titular-; Sergi García (2), Kramer (9), Brussino, Ilimane Diop (2), Khalifa Diop (7) y Javier López.

Parciales: 24-13, 55-33 (descanso); 78-49 y 95-80 (final).

Árbitros: Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Jorge Martínez, Carlos Merino. Descalificado, por dos técnicas, el local Inglis (m.23); y eliminado por falta el visitante Khalifa Diop (m.34).

Incidencias: Partido de la decimocuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena de Miribilla ante 7.128 espectadores, según datos oficiales. Se guardó un minuto de silencio en memoria José María Rojo, en su día fundador de la Federación Vasca de Baloncesto y exvicepresidente de la Federación Española. En el descanso se realizó un lanzamiento masivo de peluches desde la grada dentro de la campaña 'Sus derechos en juego' de Cruz Roja Bizkaia

Ramón Orosa