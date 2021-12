90-119: Los Cavaliers de Rubio aplastan a un campeón desarmado

Los jugadores de Cleveland Cavaliers Kevin Love, Darius Garland, Ricky Rubio e Isaac Okoro, durante un partido. EFE/ David Maxwell

Redacción deportes, 19 dic (EFE).-El base español Ricky Rubio volvió a motorizar la ofensiva de los Cleveland Cavaliers, dominada por Sedi Osman, para imponerse por 90-119 ante los Milwaukee Bucks que no contaron con sus principales estrellas, entre ellas Giannis Antetokounmpo.

Rubio concluyó con un doble-doble de 15 puntos y 10 asistencias; sumó cinco rebotes y puso en escena sus habilidades defensivas al robar tres balones y convertirse en el catalizador de la ofensiva de los Cavaliers, que conquistaron su sexto triunfo consecutivo.

Osman lideró el conjunto en puntos, al culminar su actuación con 23 unidades, lanzando de 11-8 desde el campo, incluyendo 8-5 desde la línea de tres puntos, además de agregar cinco rebotes a sus estadísticas personales.

Darius Garland fue otro que tuvo una efectiva labor en el ataque de los de Cleveland, al encestar 10 de sus 12 intentos en el encuentro, para concluir con 22 unidades.

Jordan Nwora fue el principal hombre en la ofensiva de los Bucks, registrando 24 puntos y nueve rebotes, lanzando un 50% (8-4) desde la distancia de los tres puntos.

El veterano DeMarcus Cousins logró un doble-doble de 12 puntos y 12 rebotes.

El campeón desarmado

Los campeones defensores de la NBA jugaron con las bajas de sus principales estrellas, Giannis Antetokounmpo (protocolo de salud contra el covid), Khris Middleton (lesión en la rodilla izquierda) y Jrue Holiday, este último debido a que la noche del viernes disputó 44 minutos, en la derrota en tiempo extra ante los New Orleans Pelicans, por lo que decidieron darle descanso.

Junto a su dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de la liga, el conjunto de Milwaukee también tiene bajo el protocolo de salud a Bobby Portis, Wesley Matthews y Donte DiVincenzo.

Rubio el punto de partida

Rubio inició el partido desde el banco y en apenas siete minutos del cuarto inicial, el base español repartió seis asistencias, siendo el factor clave para que el conjunto de Cleveland tomara el control del encuentro, el cual no volvería a ceder en el resto del partido.

El susto del partido.

Restando 3:16 minutos para finalizar el segundo cuarto, el escolta Dylan Windler, robó el balón y al intentar clavarla en el aro de los Bucks, perdió el control, cayendo y estrellando su rostro contra el tabloncillo.

Tras varios minutos en el suelo y ante la supervisión de los médicos del equipo, Windler se incorporó y salió del partido hacia los vestuarios, sin que se revelara si el jugador sufrió alguna lesión de consideración.

Los Cavaliers continúan en su gran momento, como lo reflejan sus seis triunfos seguidos, mientras los Bucks deben buscar la clave para rendir mientras recuperan a sus estrellas.