2021: Reencuentro de público y artistas pero todavía en un escenario adverso

Imagen de una de las calles de la Feria del Libro de Madrid, en una imagen de la pasada edición. EFE / Victor Lerena.

Madrid, 19 dic (EFE).- El público ha vuelto a los espacios culturales en 2021 tras los cierres del año anterior, un renacimiento de citas musicales, teatrales o cinematográficas que aún se viven en un escenario de restricciones, paradas por contagios, y cifras de asistencia lejos de los tiempos pre-covid.

Al mismo tiempo, hay hábitos "pandémicos" como la costumbre de ver más películas de estreno o series en casa que parecen haberse consolidado, al menos de momento.

2021, AÑO DE LAS PLATAFORMAS

Así que si alguien ha salido bien parado de 2021 han sido las plataformas.

El fenómeno de "Squid Game" ha hecho de esta serie surcoreana la más vista de la historia de Netflix con 1.600 millones de horas vistas en sus primeros 28 días de exhibición (que es el periodo que la plataforma usa para generar las cifras).

Y eso que ha llegado en el año del fin de otro fenómeno, el de la española "Money Heist", cuyas cifras finales están aún por ver.

En el resto de las plataformas, las buenas audiencias han provocado una excesiva e inabarcable oferta. Con Disney+ apostando por series de los universos más rentables -Star Wars o Marvel-, y HBO por productos de calidad -"Succession"- a la espera de encotrar reemplazo a "Game of Thrones"-.

MENOS ASISTENTES A LAS FERIAS DEL LIBRO, BUENAS VENTAS

Lectores y autores se volvieron a ver las caras. En la feria más importante en lengua hispana, la FIL de Guadalajara (México) hubo casi 252.000 personas, (70 % menos), lo que les hizo cerrar en déficit, pero más ventas que en 2019.

Las restricciones redujeron a 384.000 los visitantes en la Feria del Libro de Madrid frente a los 2,3 millones de 2019, es decir, un 83 % menos. Sin embargo, solo se vendió un 16 % de libros menos, 460.000 en 2021.

En cuanto a premios, el más importante de las letras españolas, el Cervantes, ha sido para la uruguaya Cristina Peri Rossi. Y ha sido sonado el fallo del Planeta para tres autores tras el nombre de Carmen Mola que se han repartido el que se ha convertido en el premio literario más generoso del mundo: un millón de euros, ligeramente por encima del Nobel.

FESTIVALES VUELTOS A APLAZAR

En general, sigue sin haber grandes giras por varios países, se han quedado casi todas dentro de las fronteras y como mucho en el mismo continente, mientras que tras meses cerrados con excepciones como la del Teatro Real de Madrid, coliseos operísticos como la Scala o el Metropolitan han vuelto a abrir el telón.

Las restricciones del verano hicieron que muchos festivales de música volvieran a aplazar sus ediciones a 2022 o reconvirtieran su formato

VUELTA DE LOS MUSICALES

En Europa los teatros tardaron en abrir sus puertas, y en Francia, un movimiento estudiantil ocupó 80 salas para reclamar su apertura.

En Estados Unidos, los musicales volvieron a llenar de luz Broadway en septiembre después de un año y medio, pero en la última semana "Hamilton", "Harry Potter y el legado maldito", "No es demasiado orgulloso" y "The Tina Turner Musical" han tenido que volver a echar el telón por artistas y equipos enfermos.

MUSEOS Y MERCADO DEL ARTE AÚN SIN RECUPERARSE

Los visitantes a los museos han comenzado una lenta recuperación, aunque todavía se encuentran en niveles bajos por la caída del turismo internacional. Pocas ferias se han atrevido a celebrarse, aunque sí lo han hecho ARCO o la Art Bassel Miami.

A pesar de ello, han abierto sus puertas este año el espacio Hauser And Wirth (Menorca), el Museo Munch (Oslo), la Bolsa de Comercio de París, o el Museo de Cine de Los Ángeles.

Respecto al mercado del arte sigue bajo los efectos del golpe pandémico, y solo han subido las ventas en internet, que se han disparado casi al doble, gracias al auge de productos como los NFT (objetos digitales autentificados).

CINE, MITAD DE ESPECTADORES EN SALAS

La taquilla mundial de 2021 ascenderá a 21.600 millones de dólares, lo que casi duplica los 12.000 millones conseguidos en 2020, aunque en 2019, la recaudación global fue de 42.200 millones de dólares.

Por películas, en 2021 la reina ha sido una cinta china, "The Battle at Lake Changjin", con 902 millones de taquilla, casi el doble de los 461 millones recuadados por "The Eight Hundred", la número 1 de 2020, también china. Lejos de las cifras de 2019, cuando la más taquillera fue la estadounidense "Avengers: Endgame", con 2.797 millones de dólares.

MODA SOSTENIBLE

Las pasarelas han recuperado los desfiles presenciales en todo el mundo con colecciones llenas de color y fantasía y prendas sostenibles donde además están presentes los tejidos reciclados. Pese al repunte en las ventas, especialmente a través de internet, el sector también sigue sin alcanzar los niveles pre-covid.

GASTRONOMÍA, LUCES Y SOMBRAS

El sector gastronómico comenzó el año aún con restricciones y, tras un verano en el que los restaurantes, especialmente los de destinos vacacionales, hicieron una buena campaña, cierran el ejercicio con varios problemas: la marcha de profesionales hacia otros ámbitos atraídos por mejores condiciones laborales, las cancelaciones de reservas por la variante ómicron, la exigencia del pasaporte covid y el debate abierto sobre el incremento de precios.