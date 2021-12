Victoria de New Orleans Pelicans ante Milwaukee Bucks por 116-112

New Orleans Pelicans venció como local a Milwaukee Bucks por 116-112 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans lograron la victoria a domicilio contra Oklahoma City Thunder por 110-113, completando una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Por su parte, los de Milwaukee Bucks también ganaron en casa a Indiana Pacers por 114-99. Por ahora New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 10 victorias en 31 partidos disputados, mientras que Milwaukee Bucks sigue en puestos de Play-off con 19 partidos ganados de 31 jugados.

En el primer cuarto hubo alternancias en el luminoso, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 14-2 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo visitante y acabó con un resultado de 21-28. Después, durante el segundo cuarto los jugadores del equipo local lograron remontar el resultado, de hecho, consiguieron otro parcial de 13-2, el cual concluyó con un resultado parcial de 31-21. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 52-49 en el contador.

En el tercer cuarto los jugadores de Milwaukee Bucks consiguieron lograron acercarse en el marcador hasta empatar el partido, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 11-1 y finalizó con un resultado parcial de 25-28 y 77-77 de total. Por último, el último cuarto de nuevo tuvo varios movimientos en el marcador y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 26-26, llegando al final del cuarto con un empate a 103-103, por lo que hubo que prolongar el partido hasta una prórroga.

La prórroga tuvo como dominador a New Orleans Pelicans y finalizó con un resultado parcial de 13-9, siendo el resultado final del partido 116-112 a favor de New Orleans Pelicans.

Durante el partido, destacó la participación de Jonas Valanciunas y Devonte' Graham, que consiguieron 24 puntos, tres asistencias y siete rebotes y 26 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Jrue Holiday y Grayson Allen por sus acciones en el encuentro, con 40 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes y 25 puntos y tres rebotes respectivamente.

El siguiente choque de New Orleans Pelicans será contra Philadelphia 76ers en el Wells Fargo Center. Por su parte, el próximo partido de Milwaukee Bucks será contra Cleveland Cavaliers en el Fiserv Forum.