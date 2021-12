Un tribunal de apelaciones restablece orden de vacunación de Biden para empresas

Fotografía de archivo de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la Covid-19. EFE/EPA/CJ GUNTHER

Los Ángeles, 17 dic (EFE).- Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. restableció este viernes una orden ejecutiva del presidente estadounidense, Joe Biden, que dictamina que las empresas de cien o más trabajadores garanticen que sus empleados estén vacunados contra la covid-19.

Esta decisión de la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Sexto Circuito de Cincinnati (Ohio, EE.UU.) llegó un mes después de que otra corte de apelaciones bloqueara la medida de Biden por ser "demasiado amplia".

No obstante, el tribunal que emitió este viernes su fallo consideró que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, en sus siglas en inglés), agencia que depende del Departamento de Trabajo estadounidense, basó la medida laboral "en una gran cantidad de información".

"OSHA ha demostrado el peligro generalizado que representa el COVID-19 para los trabajadores, en particular los trabajadores no vacunados, en sus lugares de trabajo", dijo el tribunal en su decisión.

Como resultado, esta corte disolvió la suspensión emitida por el otro tribunal en noviembre y aseguró que la orden volverá a entrar en efecto.

La directriz de Biden también establece que, en caso de no querer vacunarse, los trabajadores de estas grandes empresas deben someterse a pruebas de la covid-19 semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo.

Esta ha sido la medida más significativa aplicada hasta el momento en el ámbito laboral contra la pandemia por el Gobierno, ya que puede afectar a hasta 84 millones de trabajadores del sector privado, según cálculos de la Casa Blanca.

Cerca de un 70 % de la población adulta en Estados Unidos está ya vacunada con la pauta completa, una cifra que ha subido en los últimos meses desde que el Gobierno empezó a poner presión a las empresas para que fuercen a sus trabajadores a recibir el suero.

El restablecimiento de esta medida de Biden, que ha sido criticada por los republicanos, se produce en medio de la creciente preocupación por el aumento de casos de coronavirus en EE.UU. tras la aparición de la variante ómicron.

La media diaria de los últimos siete días ha sido de 119.500 casos y de 7.800 admisiones hospitalarias, lo que supone un aumento del 4% respecto a la semana anterior.

Respecto a los fallecimientos, el promedio diario en ese mismo periodo fue de 1.200, lo que equivale a un incremento del 8 % frente a la semana anterior.

Ante este repunte en general, el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, indicó este viernes que el país afronta actualmente "un aumento muy importante de delta", al tiempo que espera una subida de la incidencia de ómicron.