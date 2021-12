Tropiezos de los Bucks y Lakers mientras que los Warriors siguen ganando

EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Redacción deportes, 18 dic (EFE).- Los Bucks tropezaron ante los New Orleans Pelicans del español Willy Hernangómez y los Timberwolves rompieron la racha de tres victorias de los Lakers en una jornada en la que los Warriors de Curry sumaron una nueva victoria en la casa de los Boston Celtics.

HAWKS 115 - NUGGETS 133

Unos Hawks sin ideas en ataque ni disciplina en defensa fueron incapaces de contestar al juego de equipo de los Nuggets y perdieron en casa por 115-133 a pesar de que el base de los de Atlanta, Trae Young, alcanzó el doble doble número 101 de su carrera con 34 puntos y 10 asistencias.

Young, el máximo anotador del partido, también consiguió 3 rebotes y 2 robos de balón.

El esfuerzo del base de los Hawks fue insuficiente para compensar la actuación de los Nuggets, que tuvieron en Bones Hyland su máximo anotador desde el banquillo con 24 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones.

El pívot de los de Denver, Nikola Jokic, consiguió un nuevo doble doble con 20 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y 3 robos mientras que el argentino Facundo Campazzo hizo 7 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias y 3 robos de balón.

PELICANS 116 - BUCKS 112

Ni los 40 puntos de Jrue Holiday ni los 13 rebotes de Jordan Nwora, que también hizo 14 puntos, fueron suficientes para que los Milwaukee Bucks evitasen una ajustada derrota en la prórroga ante los New Orleans Pelicans.

Los actuales campeones de la NBA jugaron con sólo 9 jugadores, entre los que no estaban sus dos principales hombres, Giannis Antetokounmpo, por los protocolos de la covid, y Khris Middleton, con problemas en una rodilla.

Gran parte de la derrota de los Bucks fueron los 8 triples, de 12 intentos, que consiguió el base de los Pelicans, Devonte' Graham. Cuatro de los triples de Graham llegaron en el último cuarto y uno más en la prórroga.

Además, 6 jugadores de los de Nueva Orleans acabaron el partido con 10 o más puntos. Jonas Valanciunas anotó 24 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Y el escolta Josh Hart logró un doble doble con 11 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias y 1 robo. El español Willy Hernagómez sumó 2 puntos y 7 rebotes en 10 minutos.

TIMBERWOLVES 110 - LAKERS 92

Los Timberwolves no dieron ninguna opción a los Lakers que sólo estuvieron al frente del marcador en los 2 primeros minutos del partido. Los de Minnesota se aprovecharon las bajas en los Lakers que no pudieron contar con Avery Bradley, Talen Horton-Tucker, Duwight Howard y Malik Monk por los protocolos de la covid.

Pero los de Los Ángeles recuperaron a última hora al base Russell Westbrook que el jueves fue sometido a los protocolos de la covid y contaron con Isaiah Thomas, con un contrato de 10 días.

Los Wolves, que llegaron a tener una ventaja de 26 puntos en el último cuarto, tuvieron en el pívot Karl-Anthony Towns su jugador más efectivo, con 28 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 3 tapones.

LeBron James hizo un doble doble de 18 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Thomas anotó 19 puntos mientras que el pívot Anthony Davis se tuvo que retirar de la cancha tras sufrir una lesión en una rodilla.

MAGIC 105 - HEAT 115

Los Orlando Magic se vieron forzados a contratar repentinamente el viernes a cuatro jugadores para poder contar con el mínimo requerido por la NBA tras perder a un total 11 hombres por lesiones y los protocolos de la covid.

Y por si fuera poco, el pívot de los Magic, Wendell Carter Jr., al inicio del último cuarto del partido contra los Heat tuvo que ser evacuado de la cancha en una silla de ruedas tras sufrir lesión en su rodilla derecha.

Los Heat también sufrieron bajas significantes y sólo pudieron contar con 10 jugadores. Entre los que no pudieron jugar están Jimmy Butler, Bam Adebayo y Tyler Herro.

El máximo anotador del partido fue el jugador de los Heat Max Strus que tras empezar el partido desde el banquillo hizo 32 puntos y 7 rebotes. El base de los de Miami, Kyle Lowry, consiguió un doble doble de 11 puntos y 15 asistencias mientras que Omer Yurtseven consiguió 12 rebotes y 5 puntos.

El alero de los Magic, Chuma Okeke, hizo también un doble doble con 18 puntos y 10 rebotes.

CELTICS 107 - WARRIORS 111

Los Golden State Warriors de Stephen Curry vencieron 107-111 en la noche del viernes a unos Celtics mermados por las ausencias de cinco jugadores.

Los de Boston no pudieron contar con el español Juancho Hernangómez, Al Horford, Jabari Parker y Grant Williams por los protocolos contra la covid. Además tampoco pudo jugar Dennis Schroder por una enfermedad no relacionada con el virus.

El máximo anotador del partido fue el base de los Warriors, Stephen Curry, que hizo 30 puntos de los que la mitad fueron fruto de 5 triples de 14 intentos. Curry también consiguió 5 rebotes, 4 asistencias y 1 robó de balón.

El alero de los Warriors Andrew Wiggins hizo 27 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 tapón.

En los Celtics, el hombre más acertado de cara a la canasta fue Jayson Tatum, con 27 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 1 robo. El máximo reboteador del partido fue su compañero Robert Williams, con 11. Williams también anotó 7 puntos, 1 asistencias y 1 tapón.

JAZZ 126 - SPURS 128

Los San Antonio Spurs acabaron con la racha de 8 victorias de los Jazz en un ajustado partido en el que los de Utah llegaron a ganar de 17 puntos al final del segundo cuarto.

Pero tras el descanso, los de San Antonio reaccionaron, anularon la ventaja de los Jazz y fueron capaces de defender sus 2 puntos de ventaja en los últimos 15 segundos del partido.

El máximo anotador del partido fue el escolta de Utah Donovan Mitchell, con 27 puntos mientras que su compañero Rudy Gobert hizo un doble doble de 16 puntos y 14 rebotes.

En los Spurs, el base Dejounte Murray acabó la noche con un triple doble de 16 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, además de 2 robos y 1 tapón. Siete jugadores de los Spurs consiguieron 10 o más puntos.

TRAIL BLAZERS 125 - HORNETS 116

LaMelo Ball volvió a dirigir a los Hornets tras perderse los anteriores 6 partidos por los protocolos de la covid-19. Y el base respondió con 27 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 1 robo de balón lo que le convirtió en el máximo anotador de su equipo.

Pero su esfuerzo fue insuficiente para doblegar a los Trail Blazers ante un Damian Lillard que anotó 43 puntos, incluidos 6 de los 11 triples que intentó, 4 rebotes, 8 asistencias y 1 robo. Lillard no estuvo solo en los Trail Blazers. Ben McLemore, desde el banquillo, hizo 28 puntos, con 24 de ellos fruto de 8 de los 13 triples que intentó.

KINGS 105 - GRIZZLIES 124

Los Memphis Grizzlies acumularon su quinta victoria consecutiva en Sacramento tras ganar a unos Kings que jugaron sin su entrenador provisional, Alvin Gentry, a causa de los protocolos de la covid. Gentry está al frente desde hace cuatro partidos cuando el equipo despidió a Luke Walton.

Además de Gentry, los Kings se enfrentaron a los Grizzlies sin jugadores clave como Marvin Bagley III y Terence Davis también por la covid-19.

El máximo anotador del partido fue el escolta de los Grizzlies Desmond Bane, con 24 puntos. Su compañero Steven Adams consiguió 12 rebotes y 5 puntos.

En los Kings, Chimezie Metu hizo un doble doble de 18 puntos y 11 rebotes.

CONFERENCIA ESTE: 1.- Brooklyn Nets (21-8). 2.- Chicago Bulls (17-10). 3.- Milwaukee Bucks (19-12). 4.- Cleveland Cavaliers (18-12). 5.- Miami Heat (18-12). 6.- Charlotte Hornets (16-15). 7.- Washington Wizards (15-15). 8.- Philadelphia 76ers (15-15). 9.- Atlanta Hawks (14-15). 10.- Boston Celtics (14-15). 11.- Toronto Raptors (13-15). 12.- New York Knicks (13-16). 13.- Indiana Pacers (13-18). 14.- Orlando Magic (5-25). 15.- Detroit Pistons (4-23).

CONFERENCIA OESTE: 1.- Golden State Warriors (24-5). 2.- Phoenix Suns (23-5). 3.- Utah Jazz (20-8). 4.- Memphis Grizzlies (19-11). 5.- LA Clippers (16-13). 6.- Los Angeles Lakers (16-14). 7.- Denver Nuggets (15-14).8.- Dallas Mavericks (14-14). 9.- Minnesota Timberwolves (14-15). 10.- Sacramento Kings (12-18). 11.- Portland Trail Blazers (12-18). 12.- San Antonio Spurs (11-17). 13.- New Orleans Pelicans (10-21). 14.- Houston Rockets (9-20). 15.- Oklahoma City Thunder (8-19).