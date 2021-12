Tai Tzu Ying y Akane Yamaguchi se disputarán el cetro mundial en Huelva

La taiwuanesa Tai Tzu Ying durante el encuentro disputado contra la india Pusarla V. Sindhu, en el marco de los Campeonatos del Mundo Absolutos de Bádminton Huelva 2021. EFE/Julián Pérez

Huelva, 18 dic (EFE).- La taiwanesa Tai Tzu Ying y la japonesa Akane Yamaguchi, número 1 y 2 del ránking internacional, respectivamente, disputarán este domingo la final femenina de los Campeonatos del Mundo de Bádminton Huelva 2021, que se disputa en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

Tai Tzu Ying, subcampeona olímpica, se clasificó para la final tras batir a la china He Bing Jiao por 21-17, 13-21 y 21-14 en 57 minutos de disputado juego, y, por su parte, en otro duelo también igualado, Yamaguchi derrotó por un doble 21-19 a la también china Zhang Yi Man en 43 minutos.

En la primera semifinal, entre Tai y He, la jugadora china entró con más fuerza al tapiz y logró abrir una brecha de tres puntos (8-5), que fue manteniendo (9-6), hasta que Tai Tzu Ying logró remontar el marcador (12-13) con un espectacular golpe sobre la línea de fondo a la espalda de su rival tras 12 minutos.

A partir de ahí la número 1 mundial fue dominando los puntos, moviendo muy bien a He, a la que rompía el ritmo con golpes cortados, siempre con un cambio de guión bajo la manga. Con un tiro así se colocó cuatro puntos arriba (17-13) y cimentó la adjudicación de la primera manga, que acabó 21-17.

En el segundo set, la jugadora china volvió a ser la más precisa y se colocó 11-4 con mucha seguridad ante una Tai a la que le fallaba el punto de mira a la hora de acabar los golpes, con lo que su rival le dobló en el marcador con facilidad (14-6) y sentenció la manga a su favor por 21-13.

En el set definitivo el marcador comenzó más igualado, pero con la china llevando la iniciativa, hasta que Tai Tzu Ying se acercó a su nivel habitual y se colocó 11-6 con autoridad.

De nuevo supo mover a su rival para que acabara fallando y le entraron los golpes definitivos (14-9) y, una vez que impuso su ritmo, He no pudo apartarla de la final y se impuso 21-14.

En la segunda semifinal, Yamaguchi alcanzó en la primera manga el descanso en ocho minutos con un marcador de 11-7. Se mostró más definitiva en los remates tras defenderse bien de los ataques de la jugadora china, que no se descolgó y mantuvo su agresividad, con lo que llegó a empatar (15-15).

La igualdad fue la tónica hasta que Yamaguchi encadenó dos puntos y se llevó el set por 21-19, mientras que en la segunda manga, la nipona comenzó conectando grandes remates pero Zhang no se quedó atrás.

Se cruzaron grandes intercambios y la china fue la que llegó por delante al intermedio (11-10), mientras que en la reanudación atacó sin cuartel a la japonesa, que se defendió en puntos de mucho nivel pero no fue suficiente ante el empuje chino (16-12).

No obstante, en los momentos claves Yamaguchi tiró de galones, empató (17-17) y en la estrechez de los últimos puntos enlazó dos buenos golpes para clasificarse para la fina con otro 21-19.