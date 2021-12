Stan Okoye, operado de una rotura del tendón del tríceps

El jugador del Valencia Basket Puerto (d) presiona la internada de Okoye, del Casademont, durante un partido. EFE/Javier Belver

Zaragoza, 18 dic (EFE).- El jugador del Casademont Zaragoza Stan Okoye fue operado este pasado viernes de una "rotura total del tendón de inserción del músculo tríceps de su brazo izquierdo", según informa hoy el club aragonés.

La intervención fue realizada en Zaragoza y el jugador precisará un plazo de recuperación, según estiman los servicios médicos, "no inferior a 18 semanas".

El jugador nigeriano se lesionó en el final del segundo cuarto del partido del último encuentro de Liga ante el Urbas Fuenlabrada y, en un principio y a falta de pruebas complementarias, el tiempo de recuperación se estimó en no menos de dos meses ya que se apreciaba una rotura parcial y no total como se ha comprobado tras la intervención quirúrgica, por lo que la previsión de vuelta a los terrenos de juego ha empeorado notablemente