R.Unido.- El ministro del Brexit habría dimitido en protesta por las restricciones por el coronavirus

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



David Frost, el ministro para el Brexit del Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, habría remitido la semana pasad su carta de dimisión al 'premier' en protesta por el llamado plan B de restricciones para frenar el coronavirus que baraja Johnson.



Frost, quien habría aceptado mantenerse en el cargo hasta enero, se sumaría así a los más de cien diputados del Partido Conservador de Johnson que se rebelaron contra el Gobierno por la propuesta de imponer nuevas restricciones, según informa el diario 'The Mail on Sunday'.



Según estas fuentes, habría sido el plan B y en concreto la implantación del pasaporte COVID lo que habría provocado la dimisión de Lord Frost, quien además estaría molesto con las subidas de impuestos y las medidas para alcanzar la neutralidad en emisiones de CO2.



Para la 'número dos' del opositor Partido Laborista, Angela Rayner, la noticia revela "un Gobierno inmerso en el caos absoluto cuando el país afronta unas semanas de incertidumbre". "Boris Johnson no es válido para el cargo. Nos merecemos algo mejor que estas bufonadas", ha publicado Rayner en Twitter.