Pedro Sánchez hará mañana una declaración institucional desde la Delegación del Gobierno en Cataluña

14-12-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las zonas afectadas por la crecida del río Ebro, a 14 de diciembre de 2021, en Buñuel, Navarra (España). El agua por la crecida del río Ebro ya inunda el centro urbano de Buñuel y se espera que el río continúe creciendo, como consecuencia vecinos de algunos barrios de la localidad han sido desalojados. El Ejecutivo anunció este lunes que el Consejo de Ministros declarará como zona de emergencia, lo que se conocía como zona catastrófica, las localidades que se han visto afectadas por las consecuencias de la borrasca Barra. Además de Navarra, Pedro Sánchez visita este martes La Rioja y Aragón. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una declaración institucional este domingo a partir de las 11.00 horas desde la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña, según ha informado en un comunicado Presidencia del Gobierno.



Este mismo sábado la Secretaría de Estado de Comunicación ha informado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará esta próxima semana una Conferencia de Presidentes para abordar la situación de la Covid-19 y reforzar la cogobernanza y la cooperación institucional.



No obstante, la reunión extraordinaria que se convocará la próxima semana no afectará a la celebración de la Conferencia de Presidentes de La Palma, que tendrá lugar a mediados del mes de enero de 2022.



Aún no se ha establecido el lugar en el que se celebrará la próxima Conferencia de Presidentes ni el día exacto, ya que la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, está todavía en contacto con los presidentes de las comunidades autónomas.