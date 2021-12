Ortega Cano asegura estar contento con el homenaje a Rocío Jurado porque vio que se le respetó como persona

25-11-2021 José Ortega Cano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Ana María Aldón ha estado este sábado en 'Viva la vida' y ha ido con ganas de aclarar dos cosas. La primera de ellas es que le pareció innecesario que Jorge Javier Vázquez se pusiera accesorios de los trajes de Rocío Jurado en el homenaje a la cantante y, en segundo lugar, no le gustó que no se hiciera mención a Gloria Camila y José Fernando como hijos de la artista y Ortega Cano.



Dicho esto, la colaboradora ha asegurado que esta tarde llamaría en directo a Ortega Cano para saber la opinión del diestro sobre el homenaje... dicho y hecho. Ana María ha llamado a su marido y éste ha confesado que no recibió invitación del programa, pero que si la hubiera recibido, no hubiese asistido porque está en batallas judiciales con Rocío Carrasco.



Lo que sí que ha querido dejar claro es que le gustó el homenaje, aunque de igual manera que Ana María Aldón, ha echado en falta que se hiciera mención a sus hijos y a Rocío y David Flores. Además, el torero ha explicado que le encantó escuchar su nombre y que se hablase de la historia de amor que tuvo con la cantante, ya que por fin siente que se le respeta.



Aprovechando la llamada, José Ortega Cano ha asegurado que apoya a su hija Gloria Camila en todo lo que haga y ha dicho estar muy orgulloso de cómo está comportándose como colaboradora de televisión. Eso sí, el diestro ha confirmado que cuando ve que hace algo mal, se lo dice.



A diferencia de otras ocasiones, Ortega Cano ha terminado su discurso dedicándole unas palabras muy bonitos a Ana María Aldón: "Quiero decirle a todo el equipo que estoy muy contento con el comportamiento de mi mujer en ese programa, de lo bien que la tratan, lo bien que le ha venido de realizarse en una cosa más en la vida, es una luchadora muy grande. Le doy las gracias a la dirección del equipo".