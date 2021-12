ONG consideran que 2021 ha sido un año de retrocesos en migración en México

Fotografía de archivo de varios migrantes centroamericanos que participan en una manifestación para exigir libre tránsito hacia la frontera norte en el centro histórico en la Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz

Ciudad de México, 18 dic (EFE).- Una decena de organizaciones sociales consideraron este sábado que el 2021 ha sido "un año de retrocesos" para la crisis migratoria en México y afirmaron que la frontera con Estados Unidos es reconocida como "la más letal del mundo".

En el marco del Día Internacional del Migrante las organizaciones, encabezadas por la Fundación para la Justicia, puntualizaron que el 2021 "fue un año de retrocesos" en el tema migratorio pues inició y termina con tragedias que involucran a personas migrantes.

"Y son reflejo y consecuencia de políticas migratorias fallidas y de la corrupción que sigue siendo una realidad intocada", lamentaron.

Criticaron que en el afán de contener la migración hacia Estados Unidos, gobiernos como los de México, Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países están endurenciendo y militarizando las políticas migratorias.

Esto "sin medir el costo humano de estas medidas. Consiguiendo con ello que la frontera entre Estados Unidos y México sea ya reconocida como la más letal del mundo", precisaron.

Dijeron que aunque hay tragedias visibles como la masacre de Camargo, en el norteño estado mexicano de Tamaulipas ocurrida el pasado 22 de enero, en la cual 19 migrantes murieron; así como el accidente de un tráiler del pasado 9 de diciembre en Chiapas, al sur de México que cobró la vida de 56 indocumentados y dejó cientos de lesionados son las más visibles.

Sin embargo, recalcaron que "la tragedia que viven las personas migrantes es dolorosamente cotidiana y muchas veces silenciosa".

Esto incluye desapariciones, ejecuciones, extorsiones, violaciones, torturas y otras vejaciones y violaciones los derechos humanos de los migrantes "sin que las autoridades de los países de origen, destino y trayecto respondan por ello ni hagan algo para frenarlo".

Recordaron también que el tráfico ilegal de personas migrantes es uno de los negocios más lucrativos, pero éste no sería posible sin la participación o tolerancia de las autoridades "ni perduraría si cumplieran con sus obligaciones de prevención e investigación".

Aseguraron que contrario a ello, la Fiscalía General de la República (FGR) ha perpetrado "una impunidad sistémica que cimienta las bases de este flagelo humanitario".

Reclamaron la impunidad "casi absoluta" en el país, la cual constató el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en su más reciente visita a México en noviembre pasado.

Finalmente, pidieron a los Gobiernos de la región coordinarse para diseñar e implementar políticas públicas que permitan una migración respetando principios internacionales de humanidad, el derecho al asilo, a la no devolución y cumplir con los compromisos internacionales asumidos en el Pacto Global para la Migración.

México vive una de las mayores olas migratorias de su historia. De enero a octubre, el país ha interceptado a 228.115 personas y deportado a otras 82.627, cifras que no se habían visto desde hace más de 15 años.

Asimismo, las solicitudes de refugio también han batido récords. De enero a octubre, el país ha recibido 108.195 peticiones.