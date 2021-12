Ocampos vuelve en el Sevilla; Trippier estará en el lateral derecho atlético

Lucas Ocampos, del Sevilla, en una foto de archivo. EFE/Jose Manuel Vidal.

Sevilla, 18 dic (EFE).- El extremo argentino Lucas Ocampos, tras perderse anteriores citas por lesión, vuelve al once del Sevilla en el partido de la decimoctava jornada de LaLiga que disputa este sábado en el Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid, en el que en el lateral derecho estará el inglés Kieran Trippier y en el que vuelve también el delantero Luis Suárez.

Sin Antoine Griezmann por una lesión muscular y tampoco disponibles José María Giménez, Stefan Savic y Sime Vrsaljko, el entrenador argentino Pablo Simeone vuelve a alinear a Luis Suárez y Thomas Lemar, además de adelantar de posición a Marcos Llorente.

En el Sevilla, su técnico, Julen Lopetegui, utiliza a Ocampos, mientras que no alinea en el lateral izquierdo al argentino Marcos Acuña, pese a estar convocado, y en su lugar pone al neerlandés Karim Rekik, mientras que en la punta está de inicio al canterano Iván Romero en el lugar previsible de Rafa Mir después de que otro delantero, el marroquí Youssef En-Nesyri, se quedara fuera de la cita al no tener aún el alta médica.

El Sevilla sale con Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Delaney, Joan Jordán; Ocampos, Rakitic, Papu Gómez; e Iván Romero.

El Atlético de Madrid pone de entrada a Oblak; Trippier, Felipe, Kondogbia, Hermoso, Carrasco; Correa, Llorente, Koke, Lemar; y Luis Suárez.