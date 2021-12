Nicaragua realiza la primera compra de vacunas contra la covid-19 aprobadas por la OMS

Vista de una dosis de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca, en una fotografía de archivo. EFE/Bagus Indahono

Managua, 18 dic (EFE).- Nicaragua desembolsó 15,8 millones de dólares para realizar su primera compra de vacunas contra la covid-19 que cuentan con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al adquirir dosis de la fórmula AstraZeneca, según informó el Gobierno nicaragüense este sábado.

El país centroamericano recibió un adelanto del 50 % de dicha compra la tarde de ayer viernes, que consistió en 1,25 millones de dosis de AstraZeneca, de acuerdo con la información oficial.

Aunque Nicaragua ya había aplicado las fórmulas AstraZeneca, Pfizer y Covishield, que cuentan con la aprobación de la OMS, estas habían llegado al país a través de donaciones de países como Canadá, España, Estados Unidos, Francia, India, o a través del mecanismo Covax, que garantiza medicinas a países pobres, así como un préstamo de dosis de Honduras.

Hasta ahora Nicaragua, que desde 2020 anunció contar con un fondo de 100 millones de dólares para la adquisición de vacunas contra la covid-19, había dedicado dichos recursos a la compra de fórmulas que todavía no cuentan con la aprobación de la OMS, como las de origen ruso Sputnik V y Sputnik Light, o las cubanas Abdala y Soberana 02.

Todas las fórmulas recibidas en Nicaragua han servido para inyectar 75 % de la población mayor de dos años, de acuerdo con las estadísticas del Gobierno.

No obstante, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ubicó el proceso de vacunación de Nicaragua en un rango de cobertura que va del 35,7 % al 38,6 %, y que la sitúa entre los países más rezagados de América.

La pandemia de covid-19 ha dejado 215 muertos y 17.411 contagios, según el Ministerio de Salud nicaragüense.

Por su parte la red de médicos Observatorio Ciudadano Covid-19 ha reportado 5.964 muertes por neumonía y otros síntomas de la pandemia, así como 31.269 casos sospechosos.

El Gobierno de Nicaragua mantiene su posición de no establecer sociales medidas para evitar la propagación de la pandemia y de promover aglomeraciones para no afectar la economía, lo que le ha generado críticas, así como la preocupación de la OPS.