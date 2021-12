Nadal progresa en sus sensaciones pese a perder con Shapovalov

El tenista español Rafael Nadal en una foto de archivo. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Redacción deportes, 18 dic (EFE).- El español Rafael Nadal perdió ante el canadiense Denis Shapovalov, en el partido por el tercer y cuarto puesto del torneo de exhibición Mubadala Tennis World Champion, por 7-6(4), 6-3 y 10-6 tras dos horas de partido, en las que el campeón español progresó en sus sensaciones pese a la derrota.

Nadal no comenzó bien y perdió el primer juego con su servicio. Después fue creciendo poco a poco, pero el juego directo de Shapovalov y, sobre todo, su efectividad en su turno de saque hicieron que el campeón español no se sintiera cómodo en la pista.

La rapidez de la pista de juego en la que se disputa la 13ª edición del 'Mubadala Tennis World Championship', tampoco ayudó a un Nadal que estaba a la búsqueda de buenas sensaciones en su regreso al tenis cuatro meses después.

Con más sombras que luces, Nadal se agarraba al partido hasta que al final consiguió la igualada y acceder al desempate en el que se impuso por 7-4, ante un Shapovalov que no desistió de su manera de jugar.

En el segundo set, el mallorquín intentó alargar los puntos al máximo lo que, unido al cansancio del devenir del choque en el tiempo, pareció disminuir la eficacia de los tiros directos del canadiense y que la manga discurriera con el máximo de igualdad, con ambos jugadores ganando sus servicios.

En el octavo juego, sin embargo, Shapovalov consiguió romper el saque de Nadal y ponerse 5-3 en el marcador para a continuación adjudicarse la manga por 6-3.

En el súper 'tie break', a 10 puntos, con el que se resolvió el partido, el jugador canadiense se apuntó la victoria por 10-6 después de 2 horas de juego.

Shapovalov igualó un poco más su cara a cara con el español que ahora queda en 3-2 para Nadal, después de que su último enfrentamiento fuera en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma de este mismo año acaba con victoria del español por 6-3, 4-6 y 7-6(3).

Nadal después de Abu Dabi, donde ganó en 2010, 2011, 2015, 2016 y 2019, acudirá al torneo de Melburne, del 3 al 9 de enero, para afrontar después el Abierto de Australia, a partir del 17 y hasta el 30.