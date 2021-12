18-12-2021 Mario Conde, férreo defensor del Rey Emérito, apuesta por su vuelta a España y se desvincula de Bárbara Rey. MADRID, 18 (CHANCE) Con la reaparición de don Juan Carlos en el partido que disputó Rafa Nadal (al que le une una gran amistad con el Rey Emérito) contra Andy Murray, en el torneo de Abu Dabi, el debate sobre su vuelta, en pleno apogeo, se ha vuelto a colocar en el foco mediático. Muchas son las voces que apuntan a que, por el bien de su hijo, Felipe VI, Don Juan Carlos no debería volver a España, mientras que otras respaldan que el Emérito debería volver al que fue su reino. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 18 (CHANCE)



Con la reaparición de don Juan Carlos en el partido que disputó Rafa Nadal (al que le une una gran amistad con el Rey Emérito) contra Andy Murray, en el torneo de Abu Dabi, el debate sobre su vuelta, en pleno apogeo, se ha vuelto a colocar en el foco mediático. Muchas son las voces que apuntan a que, por el bien de su hijo, Felipe VI, Don Juan Carlos no debería volver a España, mientras que otras respaldan que el Emérito debería volver al que fue su reino.



Entre los defensores de su regreso, se encuentra el empresario Mario Conde al que, al igual que a Rafa Nadal, le une una gran amistad con Don Juan Carlos. "Tiene muchas cosas en contra, los españoles no queremos tener memoria de lo que ha hecho como rey por nosotros y por España, parece como si no hubiera nada guardado, yo le guardo mucho respeto, muchísimo respeto, aparte de un enorme cariño personal", aseguró Mario durante la inauguración de la exposición colectiva de Chema Rodríguez a la que asistió en compañía de Adriana Torres. A Pesar de que su relación con don Juan Carlos no es tan fluida como antaño, Mario Conde no tiene reparos a la hora de expresar su opinión sobre la delicada situación que vive el Rey Emérito desde que en agoto del año pasado se fuera de España así como el rumbo que le desea en un futuro: "Me gustaría que le hicieran todo lo que sea bueno para él porque se lo merece".



Respecto a la petición de Compromis para que Bárbara Rey comparezca en el Senado y esto pueda salpicarlo, ya que la vedette recurrió a él, Mario no alberga duda alguna, se desvincula de ella y se muestra rotundo: "Es verdad que acudió a mí, yo solamente me limité a decir lo que decía, trasladarlo y no se absolutamente nada más", por lo que si es llamado a declarar su presencia está asegurada: "si me llaman voy, claro, ya estoy acostumbrado, pero seguro que no, no tengo nada que ver".