Mar Torres, ni confirma ni desmiente su enfado con Froilán

MADRID, 18 (CHANCE)



Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre las imágenes que Europa Press Reportajes emitió de Froilán disfrutando de la noche madrileña con un nuevo y desconocido rostro que no era el de Mar Torres. Después de que a ambos se le relacionasen de nuevo, parece que el nieto del Rey emérito ha pasado página completamente y ya tiene una nueva amiga.



Después de esto, lo más buscado han sido las declaraciones de Mar Torres, ya que cuando se grabaron estas imágenes ésta disfrutaba de un viaje en Cancún y se encontraba a muchos kilómetros del que hasta ahora ha sido el amor de su vida.



Europa Press Reportajes ha conseguido hablar con Mar Torres y lo cierto es que su reacción era más que evidente, ha esquivado a la prensa y no ha confirmado si ha hablado con Froilán tras sus imágenes junto a Belén Perea. La influencer tampoco ha querido desvelar si sigue enfadada con él tras esas fotografías.



Una relación de la que cada vez estamos más perdidos porque no sabemos en qué punto se encuentran los dos tortolitos y si todavía siguen estando juntos o por el contrario, esas imágenes provocaron el fin de su amistad.