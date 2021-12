Los canales de Disney dejan de estar disponibles en YouTube TV en EE.UU.

Vista del logo de YouTube, en una fotografía de archivo. EFE/Sascha Steinbach

Washington, 18 dic (EFE).- Los canales estadounidenses propiedad de Disney, incluidos los populares ESPN, FX y ABC, dejaron de estar disponibles a partir de este sábado en la plataforma de televisión en línea YouTube TV de EE.UU., al no haberse alcanzado un acuerdo entre las dos compañías.

Esto implica que sus aproximadamente 4 millones de suscriptores (YouTube TV es el servicio de televisión por internet con más usuarios de EE.UU., por encima de Hulu y Sling) ya no pueden ver estos canales y no está claro si volverán a la plataforma en el futuro.

El apunte curioso es que el servicio dejó de estar disponible justo en medio de un partido de baloncesto de la NBA entre Los Angeles Lakers y los Minnesota Timberwolves, de manera que quienes lo seguían por esta plataforma no pudieron ver el final del encuentro.

Para compensar a sus abonados, YouTube TV (propiedad de Google, subsidiaria de Alphabet) rebajó de 64,99 a 49,99 dólares al mes el precio de la suscripción y lo mantendrá así hasta que recupere los canales de Disney.

"Sabemos que esto es frustrante para nuestros clientes y no es lo que queríamos", indicaron desde el servicio de televisión en línea en un comunicado, en el que también aseguraron que seguirán negociando con Disney para restablecer los canales.

"Rechazaron llegar a un acuerdo justo con nosotros con base en las condiciones y términos del mercado", apuntaron sobre la empresa de entretenimiento.

Además de ABC, FX y ESPN, los abonados también dejaron de tener acceso a Freeform y a los canales de National Geographic.