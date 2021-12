Leve auge de la covid en Panamá estaba previsto, dice autoridad sanitaria

Fotografía de archivo de personal de enfermería mientras aplica la vacuna Pfizer contra el coronavirus, a ciudadanos nacionales y extranjeros en el centro comercial Megamall a las afueras de ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Carlos Lemos

Ciudad de Panamá, 17 dic (EFE).- El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá afirmó este viernes que el "leve aumento" de casos de la covid-19 en el país "era esperado" debido a las fiestas patrias de noviembre y las navideñas de diciembre, e insistió en que la vacunación y las medidas de bioseguridad son la forma efectiva de combatir la pandemia.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró el llamado a la población que acuda a inocularse contra la covid-19, ya que las vacunas disminuyen el riesgo de contagios y, en caso de infección, evita complicaciones como hospitalizaciones en salas o en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Sucre destacó que "estar vacunado tampoco es patente para no seguir con las medidas de bioseguridad", por lo que instó a seguir con el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico, particularmente en lugares donde haya aglomeraciones y grupos de personas no vacunadas.

Sobre la variante ómicron, el ministro Sucre indicó que científicamente no se ha comprobado su circulación comunitaria en Panamá, pero sostuvo que se ha redoblado la vigilancia genómica así como la trazabilidad de las personas que entran por puertos, aeropuertos y fronteras del país centroamericano.

Respecto a la vacunación, a la fecha se han aplicado 6.160.394 dosis de vacunas contra la covid-19 de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca desde el pasado 20 de enero.

De ese total, 3.115.311 corresponden a primera dosis; 2.793.563 a segunda; 244.377 a refuerzo para mayores de 18 años, y 7.143 a tercera dosis para inmunosuprimidos.

El 90,2 % de la población meta, las personas de 12 o más años, ha recibido una dosis y el 80,9 % dos dosis, de acuerdo con los datos oficiales.

Para este viernes en Panamá se reportan 447 nuevos casos de la covid-19 y una muerte, que elevaron a 482.677 los contagios y a 7.398 las muertes acumuladas.

Hay 14 pacientes hospitalizados en UCI y 119 en sala general, mientras que 3.624 están aisladas en sus casas y 109 en hoteles.

En las últimas horas se aplicaron 9.355 pruebas para detectar la enfermedad, que arrojaron una positividad del 4,7 %.