La Odebo designa a Guayaquil como sede de los XX Juegos Bolivarianos 2025

El colombiano Baltazar Medina, presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), en una fotografía de archivo. EFE/Leonardo Muñoz

Quito, 18 dic (EFE).- La Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) anunció este sábado, tras una reunión ordinaria de su Asamblea General, que designó a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para que organice los XX Juegos Bolivarianos en 2025.

El colombiano Baltazar Medina, presidente de Odebo, confirmó la designación de la urbe porteña ecuatoriana como sede de los Juegos Bolivarianos 2025, tras concluir una reunión de la Asamblea General de la Organización, que tuvo lugar en la misma Guayaquil.

Con esta ocasión, Ecuador ha sido elegido por cuarta ocasión para organizar los Juegos Bolivarianos, de los que ya fue sede en 1965, 1985 y 2001.

JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022

La Odebo, que organiza sus juegos cada cuatro años, celebrará los XIX Juegos Bolivarianos en la ciudad colombiana de Valledupar, entre el 25 de junio y el 5 de julio de 2022, aunque este certamen debía realizarse este mismo año.

Y es que los Juegos Valledupar 2022 originalmente debían efectuarse en 2021 en la región de los Valles del Tuy, en Venezuela, pero al final no se llevaron adelante por problemas financieros y organizativos.

Con el esquema completo, la organización bolivariana decidió que los XX Juegos Bolivarianos se celebren de acuerdo al calendario regular y por ello definió que sea en 2025 en Guayaquil.

Medina destacó la experiencia que tiene Ecuador para organizar grandes certámenes deportivos, gracias a la buena infraestructura deportiva de la que dispone, sobre todo en ciudades como la costera Guayaquil.

El jefe de Odebo agregó que el próximo paso será integrar un "Comité Organizador" para esa competición, que incluirá a representantes del Ministerio del Deporte de Ecuador, el Comité Olímpico Ecuatoriano y la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas).

Medina destacó el compromiso que ha expresado el Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio del Deporte, para proveer de los recursos necesarios para la organización de los Juegos 2025.

Tras concluir la Asamblea General Ordinaria de Odebo y designar a Guayaquil como organizadora, "nos vamos muy tranquilos, muy satisfechos y muy confiados de que vamos a tener unos excelentes juegos" en esta ciudad portuaria del sureste de Ecuador, remarcó Medina.

UN SUEÑO CUMPLIDO

De su lado, el ministro ecuatoriano del Deporte, Sebastián Palacios, destacó que la designación de Guayaquil se alcanzó gracias a una "votación unánime" en la Asamblea General Ordinaria de la Odebo.

Este -dijo el ministro- "es un sueño cumplido", pues "hay toda una generación de deportistas que están viendo a esos Juegos Bolivarianos como su objetivo deportivo".

La organización de ese certamen implica "más infraestructura deportiva y mas niños" relacionados con el deporte, apuntó Palacios, quien no dudó en afirmar que esta designación permitirá a Ecuador afianzarse como una potencia en el deporte.

JUEGOS BOLIVARIANOS PARA TODOS AYACUCHO 2024

La Asamblea de la Odebo también designó a la ciudad peruana de Ayacucho como sede para los "Juegos conmemorativos" de la Odebo y como celebración del bicentenario de la batalla independentista (9 de diciembre de 1824) en esa región peruana.

Los "Juegos Bolivarianos Para Todos Ayacucho 2024" serán los primeros con deportes que no están incluidos en el programa olímpico, precisó la Odebo.