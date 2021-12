Juanpa Zurita arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Juanpa Zurita (@juanpazurita) causó furor en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, lograron más de 2.027.723 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

7 Years ago today I met one of my best friends! Our friendship means so much ! So many memories, fun times, hard times, and laughters! Amigos por vida 🙏🏼🙏🏼





Feliz cumpleaños @paumtzurita 🎂 Hoy celebro en la gran persona que te haz convertido. Te he visto crecer a ser la mujer que eres hoy. Trabajadora, disciplinada y amorosa. Empezaste a tomar en tus manos tu destino y dejaste de esperar a que las cosas sucedan. Es bonito ver que hoy cosechas todo eso que sembraste. Gracias por siempre inspirar y también por siempre bullearme en cada oportunidad que tienes. Amo tu carácter fuerte que te define y me emociona lo que te espera en este próximo año. Último cumpleaños antes de que te nos cases 🤧 Te amo Pilu - jz





International Emmy’s here we go 🏆 Nominado por el mejor unscripted show del año. Esto es un paso gigantesco para el entretenimiento en Mexico y latam. Siendo la primera nominación de esta categoría en televisión mexicana moderna. Comprobando que las producciones locales son un caso de éxito a nivel global y que si podemos ser líderes en el entretenimiento mundial. Felicidades a todo el equipo y talento detrás de @quieneslamascara, que orgullo poder formar parte de este proyecto. Gracias por acompañarme en todo mi proceso @macabeso, te ves radiante. Viva México, carajo. 🇲🇽🔥





Una de las claves más importantes del éxito es tener un buen equipo… hoy el de @adidasmx crece. Bienvenidos todos al barco - que sin importar cómo esté la marea - siempre demuestra que nada es imposible. Salud por esta nueva familia 🍻 Gracias por la confianza @adidasmx 2022… prepárate 🔥👟 #NadaEsImposible - JZ





“El que vino y no tomo vino, a qué vino” 🍷 - Fer, local Del Valle de Guadalupe.

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.