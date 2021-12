JPMorgan insta a empleados actuar con cautela ante alza de casos

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co., sin llegar a prohibir a sus equipos de Wall Street celebrar reuniones de fin de año, instó a los empleados a “actuar con cautela y buen juicio” si se reúnen, además de hacerse la prueba de covid-19 antes de regresar al trabajo después de las vacaciones.

“Recomendamos firmemente posponer cualquier evento en el que resulte difícil portar cubrebocas, como los eventos centrados en comer y beber”, dijo al personal del banco más grande de EE.UU. a través de un memorando. “También debe usar su discreción al considerar asistir a eventos / reuniones festivas relacionados con el trabajo que no sean patrocinados por la empresa”.

A principios de año, el banco de inversión fue más agresivo que muchos rivales a principios de este año al instar a los empleados a regresar a las torres de Manhattan. Si bien algunas empresas de Wall Street comenzaron recientemente a decirles a los empleados que se queden en casa hasta fin de año en medio de las crecientes tasas de infección por coronavirus, JPMorgan dijo que sus oficinas permanecerán abiertas y en pleno funcionamiento. Aún así, los equipos individuales pueden hacer ajustes.

“Dado el reciente aumento de casos de covid en EE.UU., cada grupo debe evaluar quién debe ir a la oficina, las prioridades laborales y quién debe volver a trabajar desde casa de manera más regular durante las próximas semanas”, dijo la compañía a los empleados en la nota.

