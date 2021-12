Japón: Investigan a sospechoso tras incendio fatal

OSAKA, Japón (AP) — La policía japonesa registró el sábado la casa de uno de los pacientes de una clínica psiquiátrica donde un incendio arrasó un piso entero en un edificio de ocho pisos, dejando 24 personas muertas.

Un investigador de la policía de Osaka dijo a The Associated Press que el hombre es un posible sospechoso. Se cree que él es una de las tres personas que sobrevivieron al siniestro del viernes y se encontraban en estado médico grave. La policía no ha arrestado a nadie y puede pasar un tiempo hasta que el hombre se recupere lo suficiente para ser interrogado.

Según testigos entrevistados por la prensa local, un hombre entró en la clínica en el centro de Osaka, cargando una bolsa de papel, que dejó en el suelo, junto a un calentador cerca del mostrador de la recepción, y le dio una patada. Un líquido se derramó, se incendió y todo el piso se llenó de llamas y humo.

Según los relatos, las víctimas se quedaron sin aire y lucharon por salir de la clínica dentro del edificio de ocho pisos. Solo había una forma de escapar porque el ascensor y las escaleras de emergencia estaban afuera de la clínica, dijeron las autoridades.

La policía y los bomberos regresaron el sábado al sitio en medio de la principal sección comercial de Osaka, Kitashinchi.

Algunos expertos se sorprendieron por el número de muertos en un incendio diurno que se extinguió prácticamente en una hora. Las autoridades están investigando por qué el humo llenó el piso tan rápidamente y las víctimas quedaron atrapadas. No había reportes previos de alguna violación a los códigos de prevención de incendios en el edificio, dijeron las autoridades.

No había salida de emergencia en la clínica. La oficina tenía varios compartimentos para consultas y talleres a lo largo de un solo pasillo.