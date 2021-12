Irán/EEUU.- Estados Unidos califica de "modesto" el progreso en las negociaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha admitido que la séptima ronda de negociaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán ha sido "mejor de lo que se podría esperar" y califica de "modesto" el progreso y de "sorprendente" la decisión de las autoridades iraníes de concluir este viernes con las conversaciones de la comisión conjunta en Viena.



"Todo esto tiene lugar en circunstancias en las que el tiempo se acaba debido al ritmo del programa nuclear. No podemos aceptar una situación en la que Irán se arrastre a la mesa de negociaciones y acelere el paso. Así que hicimos algunos avances, no los suficientes, y ciertamente a un ritmo que no será suficiente para llegar a donde debemos ir antes de que los avances nucleares de Irán conviertan al JCPOA en un cadáver que no puede ser revivido", ha asegurado un funcionario del Departamento de Estado en un comunicado posterior a la rueda de prensa de este viernes.



Por su parte, el jefe de la delegación negociadora de Irán en Viena, Alí Baqeri Kani, ha apuntado a "buenos progresos" durante los contactos de esta semana y ha indicado que las reuniones se retomarán "tras un receso de unos días".



"Tras nuestras consultas con otras delegación, me reuní ayer con (el 'número dos' del Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell) Enrique Mora para valorar la situación y discutir el camino adelante", ha señalado Kani.



Esta mañana, en rueda de prensa, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, ha dicho que "la séptima ronda de conversaciones en Viena se ha detenido hoy", dando por finalizada la sesión: "El enviado especial Malley (el arquitecto del acuerdo nuclear iraní de 2015) y sus delegaciones interinstitucionales regresarán a Washington durante el fin de semana".



SOBRE KARAJ Y LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD



Sobre la fábrica de centrifugadoras de uranio en Karaj, en las afueras de Teherán, el funcionario estadounidense ha coincidido con el responsable de la agencia nuclear de Naciones Unidas (AIEA), Rafael Grossi, que ha dicho este viernes que el acuerdo es "positivo". En los mismos términos se ha pronunciado Estados Unidos, que lo ve como una buena noticia, al igual que el ministro de exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, que lo describió este miércoles como "un buen acuerdo".



"Es un paso importante y bienvenido, pero no es un paso que debamos exagerar, porque esta la tercera vez que Irán lo acordó con el director general. Y estuvimos cerca esta vez de convocar una reunión extraordinaria si Irán no hubiera aceptado estos términos", ha dicho el funcionario estadounidense en rueda de prensa.



Grossi ha pedido este viernes a las autoridades iraníes que aporten una respuesta convicente sobre la desaparición de grabaciones de seguridad de la fábrica de centrifugadoras de uranio.



El lugar lleva siendo desde hace tiempo la representación del deterioro que atraviesa el acuerdo nuclear, que fue firmado en 2015 entre Irán y la comunidad internacional. Desde la retirada de Estados Unidos por órdenes del entonces presidente Donald Trump, Irán ha visto como se reanudaban las sanciones norteamericanas. En respuesta, la república islámica se ha ido desvinculando cada vez más de sus compromisos.



El caso particular de las grabaciones de Karaj es que no forma parte técnicamente del acuerdo, según Irán. La instalación, según Teherán, es la "escena de un crimen" de un ataque israelí ocurrido en junio y que llevó a la sustitución de las cámaras de seguridad y las grabaciones que suele usar la agencia de la ONU para investigar el desarrollo del programa nuclear iraní. Ahora, parte del metraje parece haber desaparecido.



SOBRE LA UNIÓN EUROPEA



"No nos quedan meses, nos quedan semanas para llegar a un acuerdo", ha avisado este viernes el negociador jefe de la Unión Europea sobre el acuerdo nuclear de Irán, Enrique Mora, que ha considerado que el tiempo para que fructifiquen las conversaciones en Viena para la plena reactivación del acuerdo nuclear con Irán se está acabando, tras asistir a los últimos encuentros en Viena de este viernes, como coordinador de las conversaciones entre Irán, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y China.



Pese a los pequeños pasos que se han dado en las negociaciones, el funcionario del Departamento de Estado también se ha referido al trabajo conjunto con la Unión Europea y ha advertido que queda mucho por hacer.



"Gracias a la diplomacia de la Unión Europea ahora tenemos un entendimiento común de cuál será el texto que servirá de base para las negociaciones sobre las cuestiones nucleares. Advierto que debemos frenar nuestro entusiasmo porque ahora estamos, en el mejor de los casos, donde estábamos en junio pasado, y lo que hemos hecho es definir los elementos de la agenda que deben ser discutidos. No se han debatido, y mucho menos resuelto en esta ronda. Por tanto, lo que tenemos es una agenda de temas a examinar, no un conjunto de soluciones a aceptar. Todavía queda mucho trabajo por hacer", ha dicho.



El Parlamento Europeo ha apoyado este miércoles el acuerdo nuclear con Irán y ha avisado del riesgo que supone abandonar los tratados de control de armas y de no proliferación. En un informe adoptado por la Eurocámara, los eurodiputados han pedido pasos para reducir y eliminar todos los arsenales nucleares y crear las condiciones para alcanzar un mundo libre de armas nucleares.



Por último, sobre los arsenales nucleares también ha hablado el funcionario estadounidense, que ha resaltado que los informes del OIEA "lo dejan claro": "Se están enriqueciendo con centrifugadoras más avanzadas que han estado instalando más recientemente en Fordow. Y han puesto obstáculos a la labor del OIEA. Una vez más, hubo algunos avances declarativos que se hicieron en el acuerdo entre el OIEA e Irán. Pero en casi todos los frentes, estamos viendo una degradación de los compromisos que Irán ha hecho como parte de su regreso".



De momento no hay fecha para la octava ronda de negociaciones. El funcionario estadounidense ha asegurado que Mora se encuentra ya consultando a todas las partes "para ver cuándo estarían dispuestas a regresar", lo que, según él, no tardará en hacerse público.