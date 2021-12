Gazir, Chuty y Skone arrancan con victorias en la primera jornada de FMS España

Foto de archivo de los raperos Gazir (i) y Skone. EFE/Kiko Huesca.

Redacción Cultura, 18 dic (EFE).- Gazir, Chuty y Skone comenzaron la quinta temporada de Freestyle Master Series (FMS) España con victorias directas ante Mr. Ego, Tirpa y Sawi Elekipo, respectivamente, y presentaron su candidatura al título desde la primera jornada.

Tras la consecución de la primera fecha de la quinta temporada de FMS España, celebrada en el Pabellón de la Magdalena de Avilés, en Asturias, ante más de 3.000 personas, solo Gazir, Chuty, Skone y Mnak consiguieron hacerse con victorias sin réplica en sus respectivas batallas ante Mr. Ego, Tirpa, Sawi Elekipo y Blon, desmarcándose así en los primeros puestos de la clasificación.

El líder Gazir volvió a bordar cada uno de sus patrones en un ejercicio de excelencia que le sirvió, además de para sumar los tres puntos, para seguir con la imparable racha de MVP (316,5 puntos) que consiguió durante la temporada pasada.

El asturiano, que jugaba como local, completó su sobrecogedor ingenio con técnicas de todo tipo en la construcción de sus rimas que dejaron sin opción alguna a Míster Ego de acercarse a la réplica que sí logró en la pasada Final Nacional de Red Bull España.

En su retorno a FMS, Chuty y Skone no tardaron en reivindicar su condición de mitos del 'freestyle' mundial y sumaron los primeros puntos de la temporada con solvencia.

El madrileño impuso su constancia habitual rima a rima en su inédito duelo ante Tirpa, mientras que el malagueño, reciente subcampeón en la Final Internacional de Red Bull, exhibió sus fortalezas para dominar argumental y narrativamente cualquier tipo de escenario, convirtiendo todo ataque lanzado por Elekipo en un recurso explotable a su favor.

Mnak también logró asegurar tres puntos ante Blon gracias al atractivo único de su estilo al rapear y el fuerte contraste con la forma de fluir sobre las instrumentales de DJ Verse de su oponente. Para el ciudadrealeño fueron más que tres puntos, pues la victoria significó la revancha por la temprana e inesperada eliminación sufrida a manos del barcelonés en Red Bull.

Sara Socas fue otro de los nombres propios de la jornada, ya que se convirtió en la primera competidora oficial de la historia de FMS en todo el mundo con una excepcional batalla ante Zasko Máster en la que expuso el talento, potencial y merecimiento que la han permitido acceder a la mejor liga de 'freestyle' de España.

Además de sus registros melódicos y su esencia rapera de formación a la hora de encajar las sílabas sobre el 'beat', la canaria revistió de agresividad, contundencia y energía sus 'punchlines' en un enfrentamiento que se resolvió en la réplica a favor del alicantino, que arranca con victoria, en este caso tras desempate, una temporada más.

Sweet Pain y Hander, por su parte, también protagonizaron un duelo de máxima igualdad que derivó en una igualada réplica. De principio a fin, tanto el sevillano como el valenciano fueron perseverantes en la ejecución de sus patrones y precavidos en las decisiones que tomaron para no conceder ventajas a su oponente.

No obstante, Sweet Pain consiguió convencer al jurado para inclinar los votos a su favor y retener el triunfo.

David Timón