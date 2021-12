Fútbol/Primera.- (Previa) El Betis examina su buena dinámica ante un Athletic necesitado

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Betis visita este domingo San Mamés para enfrentarse al Athletic Club con el objetivo de seguir en la zona alta de la tabla, mientras que el Granada buscará su cuarta victoria de la temporada ante el Mallorca y el Getafe intentará contra Osasuna salir del bache en el que está inmerso en LaLiga Santander.



Los de Pellegrini llegan a esta jornada 18 terceros en la tabla con 33 puntos, después de sus victorias ante Real Sociedad (4-0) y FC Barcelona (0-1) y tras avanzar en la Copa del Rey con un partido que fue a la prórroga ante el Talavera (2-4).



El equipo bético deberá mantener el nivel para seguir con la buena dinámica de las últimas jornadas, ya que encadena cuatro victorias consecutivas, con solo dos derrotas, ante Atlético y Sevilla, en los últimos nueve encuentros. El técnico chileno no podrá contar con el francés Nabil Fekir, clave en el esquema de Pellegrini, y Camarasa. Sabaly es duda por una lesión muscular.



Por su parte, el Athletic Club necesita sumar los tres puntos para salir de la mala situación en la que está inmerso, su peor crisis de la temporada. Y es que los vascos encadenan ocho jornadas sin ganar, con tres derrotas y cinco empates. En su último partido sucumbieron ante el Sevilla en San Mamés (0-1).



Los de Marcelino se agarran a los resultados históricos contra el Betis, ya que, como local, ha ganado los últimos ocho enfrentamientos directos entre ambos. Respecto a las ausencias, Iñigo Martínez y Unai Simón serán baja por coronavirus, y Dani García, Nolaskoain, Villalibre y Vivian no estarán disponibles por lesión.



Por otro lado, el Granada recibirá en casa al Mallorca. Los de Robert Moreno parecen haber olvidado el complicado inicio en LaLiga después de encadenar tres encuentros en liga sin perder ante Athletic (2-2), Alavés (2-1) y Cádiz (1-1). Así, un triunfo consolidaría el buen momento del equipo andaluz y le alejaría de los puestos de descenso, sin Machís y Rochina.



El Mallorca afronta este encuentro con cuatro puntos más que el Granada, y llega en una racha parecida a su rival, enlazando tres partidos sin perder, después de empatar 0-0 ante el Celta de Vigo. Luis García tiene las bajas de Greif, Hoppe, Raíllo y Junior, con un Ángel Rodríguez en racha, ya que suma 3 goles y 3 asistencias en los últimos seis encuentros.



También este domingo se medirán Getafe y Osasuna, con los 'azulones' necesitados de puntos para olvidar el bache en el que está inmerso, más después de caer en la Copa del Rey por 5-0 ante el Atlético Baleares. Los de Quique Sánchez Flores ocupan el puesto 19º en la clasificación a tres puntos de la salvación, que marca el Alavés tras su derrota ante el Rayo Vallecano (2-0).



Aunque se han visto síntomas de recuperación, con solo dos derrotas en los últimos diez encuentros ligueros, disfruta de un pobre balance de solo dos triunfos y nueve partidos perdidos, el equipo, junto al Levante, con más derrotas del campeonato.



Sánchez Flores también tiene el inconveniente de las bajas, ya que Jaime Mata, Chema, Macías y Damián Suárez no estarán por lesión. Osasuna goza de una situación más tranquila, después de su empate ante el FC Barcelona gracias al gol del Chimy Ávila en los minutos finales del encuentro. Además, venció en Copa al Deportivo de la Coruña (1-2), por lo que llegan con confianza, tras cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota.



Aunque los navarros no ganan al Getafe en el Coliseum desde 2008, esta temporada son el quinto mejor visitante de la Liga, con un buen balance a domicilio con 4 victorias y 2 empates en 8 encuentros. Sin embargo, es el equipo menos goleador de la mitad alta de la tabla (17) y no ha ganado en ninguna de sus últimas ocho visitas a conjuntos madrileños.



Una de las bajas más sensibles para el duelo en Getafe es la de David García, que cumple sanción por acumulación de amarillas y que hasta ahora había disputado todos los minutos con Osasuna.



--PROGRAMA DEL DOMINGO DE LA JORNADA 18 DE LALIGA SANTANDER.



Granada - Mallorca. Muñiz Ruiz (C. Gallego) 14:00.



Athletic Club - Betis. Gil Manzano (C. Extremeño) 16:15.



Getafe - Osasuna. Munuera Montero (C. Andaluz) 18:30.



Real Madrid - Cádiz. Jaime Latre (C. Aragonés) 21:00.