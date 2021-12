Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Cádiz

El Real Madrid quiere seguir mandando ajeno al virus



Los blancos buscan frente al Cádiz su undécimo triunfo consecutivo con seis bajas por COVID



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid juega este domingo frente al Cádiz (21.00) en el Santiago Bernabéu por segunda jornada consecutiva con el objetivo de dar otro golpe sobre la mesa al Campeonato Nacional de Liga pese a la interminable nómina de bajas, la gran mayoría afectados por el coronavirus, en lo que será su última cita como local de 2021.



El equipo de Carlo Ancelotti necesitará reinventarse una vez más. Cuando todo parecía ir sobre ruedas, la COVID-19 se ha puesto en el camino del conjunto blanco, que finalmente no contará con Luka Modric -uno de los contagiados-, después de haber dado negativo en una PCR 48 horas antes del duelo, porque seguía cansado y tuvo fiebre en los días anteriores.



El resto de bajas por el virus son Marcelo, Asensio, Lunin, Bale y Rodrygo, todos ellos han dado positivo, además de los 'tocados' Benzema y Carvajal, Ancelotti confirmó que el francés tendrá minutos ante el Cádiz. Además, Dani Ceballos, entró por primera vez esta temporada en una convocatoria. Una difícil papeleta para los blancos, que querrán seguir con su velocidad de crucero pese a las trabas.



Ancelotti parece que ha hecho caso omiso a quienes le aconsejan apostar por las rotaciones. Su ventaja al frente del campeonato es indiscutible -ocho puntos sobre el Sevilla- y la forma de cambiar el juego del equipo le ha llevado a una racha sensacional. Tras la derrota con el Sherrif y el Espanyol, el técnico italiano tocó la tecla correcta con el tándem Alaba-Militao, que ha hecho olvidar muy pronto a Ramos y Varane.



Además, el 13 veces campeón de Europa se alimenta de la verticalidad, del espacio y de la carrera fugaz para desarbolar a sus rivales. Muy buenos argumentos para no haber encontrado -por el momento- un digno opositor a su ritmo. Este domingo no querrán dejarse puntos por el camino en su afán por llegar más rápido que nadie a la meta.



Con estas bajas, Ancelotti deberá modificar el lateral derecho, si opta por resguardar a Carvajal, dando entrada a Nacho con casi total seguridad y Valverde cuenta con más opciones que Camavinga para sustituir a Modric. En el tridente de ataque, sin Rodrygo ni Asensio, el técnico italiano anunció que Eden Hazard será titular este domingo.



El Real Madrid solo ha perdido contra el Cádiz -como local- una vez en toda la historia y fue la temporada pasada. Una derrota que escoció en Valdebebas y complicó la remontada por un título de Liga que no llegó. En total, 13 visitas de los amarillos a la Castellana y un balance de 11 victorias blancas, un empate y una derrota.



EL CÁDIZ SUEÑA CON REPETIR LA HAZAÑA.



Por su parte, el Cádiz llega este domingo al Bernabéu con un partido extra entre semana que los merengues no jugaron. Los pupilos de Álvaro Cervera tuvieron que viajar a Albacete para superar (0-1), no sin dificultades, la segunda ronda de la Copa del Rey. Un partido que sirvió para repartir minutos y que afrontaron mirando de reojo a la capital.



Los andaluces no atraviesan su mejor momento, acumulan cuatro jornadas sin ganar y ocupan puestos de descenso en la decimoctava posición. Todo lo que sea puntuar sería un tesoro para un Cádiz que es el segundo equipo más goleado del campeonato, sólo por detrás del colista Levante. Además, comparte el peor balance de goles.



El conjunto gaditano, que viajó a Madrid tras el partido de Copa y se ha entrenado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas estos días, no podrá contar con Salvi, sancionado, ni con los lesionados Garrido y José Mari. Además, Cervera mantendrá la duda de Carcelén después del golpe sufrido ante el Elche hace dos jornadas.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde; Vinicius, Hazard y Benzema.



CÁDIZ: Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Alarcón, Jonsson; Alejo, Álex Fernández, Azarmendia; y Lozano.



--ÁRBITRO: Jaime Latre (C.Aragonés).



--ESTADIO: Santiago Bernabéu.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.