Fútbol/Primera.- Crónica del Sevilla - Atlético de Madrid, 2-1

El Sevilla descuelga al Atlético de la lucha



Un gol de Ocampos en el 88' tumba al campeón y deja como aspirante a los andaluces



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Sevilla venció (2-1) al Atlético de Madrid este sábado en la jornada 18 de LaLiga Santander, un duelo tenso en el Ramón Sánchez-Pizjuán que decidió Lucas Ocampos con el tanto de la victoria en el minuto 88, a pesar de que rondó más el gol un vigente campeón que ve alejarse sus opciones de reeditar título.



Los de Julen Lopetegui supieron sufrir en una segundo tiempo de más dominio visitante y encontraron premio en un saque de esquina con Ocampos recuperando el papel de líder que tuvo la pasada campaña. El Sevilla se confirma como aspirante, en el mes de diciembre eso sí, con 37 puntos por los 29 del Atlético.



Fue un duelo de alto voltaje, como casi todos los de este siglo entre sevillistas y atléticos, y los locales se pusieron por delante con un golazo de Rakitic. Al Atlético le tocó remar a contracorriente y fue capaz de hacer el 1-1 gracias a Felipe en un saque de esquina. Apretó el equipo de Diego Pablo Simeone, sin eso sí una muy clara opción de gol, y Ocampos apareció al final.



Con un Real Madrid que apenas falla en el liderato, el Sevilla se asentó como mayor rival de los blancos con una victoria de quilates. Lo pasó mal el equipo local a pesar de ese balón a la escuadra de Rakitic. El croata cazó la pelota en la frontal y desató la euforia del Pizjuán. El problema del Sevilla fue que apretó mucho más la grada que el equipo en el campo, de más a menos.



El tanto cambió el guión que parecía de inicio, y el Sevilla pasó a replegarse pensando en la contra. Más vivo el equipo andaluz, tuvo un inicio tranquilo hasta que el Atlético empezó a carburar. Lemar probó desde lejos y en el córner llegó el 1-1 de Felipe, en un primer tiempo que dejó las lesiones de Montiel y Llorente.



Tocaba improvisar sobre la marcha y con la entrada de Joao Félix, el cuadro madrileño fue mejor en la reanudación. El 'Cholo' no vaciló tampoco para quitar a Luis Suárez y meter a Cunha, en busca de más presión arriba, y el Sevilla quedó a merced del empuje visitante. El brasileño lo hizo bien pero no tiene gol.



El partido se calentó con una entrada del Papu Gómez a Lemar y el Pizjuán trató de sacar del apuro a su equipo. No dudó el Sevilla en cortar las acciones de Joao Félix por las buena o 'por las malas', pero el portugués estuvo cerca del 1-2. A balón parado también rondó el gol el Atlético pero su sucesión de saques de esquina no dio el petróleo que sacó el Sevilla en los compases finales.



En un córner que remató al larguero Delaney apareció Ocampos para traer el delirio a un Pizjuán que se ve un año más peleando por todo en la Liga. Félix tuvo una última ocasión al larguero en la rendición de un campeón que no suma como debe para defender su trono. La Liga, en vísperas de Navidad, es cosa de Madrid y Sevilla.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (1-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



SEVILLA: Bono; Montiel (Gudelj, min.29), Koundé, Diego Carlos, Rekic; Delaney, Jordán (Acuña, min.54; Augustinsson, min.85), Rakitic; Ocampos, Papu Gómez (Munir, min.84) e Iván Romero (Rafa Mir, min.54).



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Felipe, Kondogbia, Hermoso, Carrasco; Llorente (De Paul, min.40), Koke, Lemar; Correa (Joao Félix, descanso) y Luis Suárez (Cunha, min.57).



--GOLES:



1 - 0, min.7, Rakitic.



1 - 1, min.33, Felipe.



2 - 1, min.88, Ocampos.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a Rekik (min.66), Papu (min.68), Montiel (min.70) y Dmitrovic (min.92) por parte del Sevilla. Y a Cunha (min.96) en el Atlético.



--ESTADIO: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.