Fútbol.- Simeone: "Es un momento de dificultad que vamos a sacar adelante"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, explicó que su equipo vive "un momento de dificultad" que van "a sacar adelante" después de la derrota (2-1) este sábado ante el Sevilla, al tiempo que reconoció que necesitan recuperar la "confianza", la "contundencia" y la "seguridad" defensiva.



"En la primera parte ninguno tuvimos ocasiones después de los 15 minutos. En el segundo, el equipo empezó mejor, el Sevilla buscaba jugar de contragolpe, que era el partido que se había encontrado. Tuvimos una con Carrasco para poder empatar. El equipo hizo cosas muy buenas, otras para mejorar", explicó en rueda de prensa.



"Tuvimos la sensación de estar rondando el gol, pero aparece el gol de ellos en una situación absolutamente aislada", añadió, lamentando el tanto en el minuto 88 que dejó los tres puntos en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la jornada 18 de LaLiga Santander.



El preparador atlético asumió la responsabilidad en medio de una crisis de resultados que les aleja de la defensa del título liguero. "Es un momento de dificultad, los resultados no nos están acompañando, tengo la misma ilusión que el día que llegué. Tengo la tranquilidad absoluta de confiar en la plantilla. Hay que trabajar, recuperar gente y confianza. Tranquilidad, mirar dónde podemos mejorar", afirmó.



"Cuando empezamos solíamos estar a 10-12 puntos del primero, desgraciadamente estamos ahora en esa situación. Hay que encontrar la confianza, la seguridad y contundencia. Es un momento de dificultad, la responsabilidad es mía y lo vamos a sacar adelante", añadió.



El 'Cholo', que apuntó que Joao Félix hizo "un buen segundo tiempo", dio mérito también al Sevilla. "Empujaron con mucha fuerza, es un equipo valiente el Sevilla, sabíamos que en la pelota parada podíamos sufrir, no lo esperaba el partido, pero el que hace más goles es justo ganador. Asumo la responsabilidad del momento pero no tengan la menor duda que vamos a seguir trabajando", terminó.