Fútbol.- Lopetegui: "Son tres puntos, los golpes encima de la mesa no valen para nada"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, elogió a su equipo por "un esfuerzo titánico" para sacar la victoria (2-1) ante el Atlético de Madrid este sábado, "tres puntos" y no "un golpe en la mesa" ya que aún queda mucha Liga.



"Lo más importante de todo escenario complejo es que llevamos un mes compitiendo con 14 jugadores, en un mes tremendo, con tres partidos por semana, los chicos están sufriendo pero demostrando el carácter competitivo que tienen", dijo en rueda de prensa.



"Con ese plus de sentimiento que le ponen, es la única manera ante las dificultades. Un esfuerzo titánico ante un equipo de futbolistas top en todas las líneas, que lleva toda la semana preparando el partido", añadió en el Sánchez-Pizjuán.



El preparador de los andaluces, que lamentó las lesiones de Montiel, Acuña y un Ocampos que terminó mareado, celebró los tres puntos pero no quiso mirar a la clasificación, donde después de la jornada 18 son el aspirante a pelear el título con el Real Madrid.



"El comienzo de la segunda parte han estado ellos mejor, una vez que hemos ajustado, tenía la sensación de que podíamos ganarlo. Al final hemos tenido un premio bueno. Ganar este partido supone tres puntos más, los golpes encima de la mesa no valen para nada, vale lo que hagas en el campo. Al final el Atlético de Madrid y el Barça van a estar arriba. La Liga es muy larga, queda todo y los grandes equipos van a estar arriba", terminó.