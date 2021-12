Fútbol.- Álvaro Cervera: "El Real Madrid te hace daño por la calidad individual de sus jugadores"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, reconoció este sábado en la previa del partido ante el Real Madrid que los resultados de su equipo "no están siendo buenos", aunque las sensaciones son "mejores", al mismo tiempo que afirmó que los blancos "te hacen daño por la calidad individual de sus jugadores", porque "tácticamente no hacen tantas cosas como otros" conjuntos.



"Los partidos contra estos equipos son diferentes, porque estos equipos utilizan a sus jugadores y no al grupo. El Real Madrid está haciendo más cosas como equipo, pero realmente cuando te hacen daño es por la calidad individual de sus jugadores, tácticamente no hace tantas cosas como otros, pero lo suplen con la calidad de sus jugadores", indicó Álvaro Cervera en declaraciones compartidas por el Cádiz.



El técnico espera un partido en el Real Madrid "ataque" y tenga la posesión. "Nosotros intentaremos que se equivoquen y buscaremos el partido a la contra. Son partidos especiales para la gente, es un equipo con mucha repercusión, pero para nosotros es un partido más, será difícil, pero vamos con ganas", insistió.



"Vamos hacia arriba, los resultados no están siendo buenos, pero las sensaciones son mejores. Jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu siempre es difícil. No es el momento de los mejores resultados pero para mí sí es un momento bueno en cuanto a lo que el equipo viene haciendo últimamente", concluyó Cervera.