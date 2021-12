El UCAM busca ganar al Madrid cinco años y medio después para rozar la Copa

El entrenador del UCAM Murcia Sito Alonso, en una imagen de archivo. EFE/Santi Otero

Murcia, 18 dic (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto tratará de ganar este domingo al Real Madrid cinco años y medio después para así rozar su clasificación para la Copa del Rey y para ello se apoyará en una afición que "tiene que ser clave", tal y como ha dicho el entrenador Sito Alonso, quien ha comentado también que el choque les llega "en el mejor momento".

Este encuentro lo encarará el cuadro grana como cuarto clasificado con su mejor balance de siempre a estas alturas de la competición -ocho victorias y cinco derrotas- y tras haberse impuesto en su último compromiso por un rotundo 84-102 en la pista del Hereda San Pablo Burgos.

Enfrente esta vez tendrá a un Madrid que lidera la tabla con 12 triunfos en 13 partidos y que viene de vencer los dos que ha disputado esta semana en la Euroliga ante el Alba Berlín y en Milán, lo que le hace ser segundo en la primera competición continental a nivel de clubes con 13 triunfos en 16 jornadas, a uno del primer clasificado, que es el Barça.

"Es un reto magnífico y no hay ningún jugador que no quiera disputar un partido así. En juego e ilusión el encuentro nos llega en el mejor momento", ha dicho Sito Alonso, quien en principio tiene disponibles a los 12 jugadores de la plantilla.

El UCAM CB lleva diez derrotas seguidas ante el Madrid, al que sólo ha ganado en cuatro de los 46 enfrentamientos ligueros entre ambos clubes siempre en la máxima categoría.

Esas cuatro victorias llegaron en la capital del Segura y la más reciente fue el 29 de mayo de 2016 cuando, con Fotis Katsikaris en el banquillo universitario, el UCAM CB se impuso en el segundo choque de la serie de cuartos de final por 91-87 para forzar el tercero y definitivo, en el que el conjunto de Pablo Laso venció por 93-72 para sellar su pase a semifinales.

Este domingo los granas tendrán una nueva oportunidad para romper esa mala racha en un encuentro que verán 5.500 espectadores, el tope permitido por la pandemia, y que tienen la entrada desde hace días.

"Debemos hacerle ver y entender al Real Madrid que somos competitivos y en ese sentido hay que querer ganar cada acción del partido", ha remarcado el técnico universitario, quien exige el máximo a los suyos para poder vencer.

"Nos enfrentaremos a un rival ante el que si no damos el 100% y más no podremos competir", ha declarado al tiempo que ha dado mucho valor a la grada.

"Es imposible ganar al Real Madrid, con la solvencia que está mostrando, sin un ambiente de apoyo fuerte a nuestro equipo. No tenemos otro planteamiento que el de ganar y para eso el público tiene que ser clave", ha apostillado.