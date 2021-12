El presidente de El Salvador inaugura una obra vial financiada en parte por EE.UU.

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 17 dic (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este viernes el periférico Claudia Lars y más de 10 kilómetros de carretera, obra que contó con financiación de Estados Unidos mediante el segundo paquete del Fondo del Milenio (Fomilenio II).

"Esta obra beneficiará a más de dos millones de salvadoreños, tanto a los que viven en los municipios aledaños así como a las personas que transitan para movilizarse a diferentes zonas del país", dijo el mandatario en el evento.

La obra atraviesa los municipios de Zapotitán, Ciudad Arce, Colón, San Juan Opico y Sacacoyo.

El mandatario dijo que la obra principal costó 34 millones de dólares y que el 77 % de la misma fue financiada por el Gobierno salvadoreño y el resto por Estados Unidos.

Señaló que el Gobierno del país norteamericano "cortó el financiamiento y dejó la obra tirada", por lo que el Ejecutivo de El Salvador creo una instancia para concluirla.

Indicó que se realizarán obras complementarias, por lo que el costo final llegará a 54,3 millones de dólares, con lo que su Gobierno asumirá el 86 % del costo total.

Diversas obras financiadas por el Fomilenio II se suspendieron temporalmente en diciembre de 2020 por la falta de los aportes de la contrapartida que le correspondía a El Salvador, lo que el Gobierno atribuyó a la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora en esa época.

El país norteamericano donó, mediante la Corporación del Reto del Milenio, a El Salvador unos 461 millones de dólares en el primer programa del Fomilenio, desarrollado en el período 2007-2012.

El sitio oficial de Fomilenio II indica en El Salvador se invertieron 257 millones de dólares, el 94 % "del total de los fondos de donación provenientes del Gobierno de los Estados Unidos" en el segundo paquete.

El Gobierno salvadoreño mantiene una tensa relación con Estados Unidos, que recientemente condenó "las acusaciones falsas" del presidente Bukele contra su homólogo estadounidense, Joe Biden, y otros responsables políticos.

Así lo expresó el máximo responsable del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, en su cuenta de Twitter, donde rechazó las alegaciones de Bukele contra Biden y funcionarios estadounidenses, como la ex encargada de negocios en el país Jean Manes y su sucesor, Brendan O'Brien.

Bukele señaló el jueves de la semana pasada en esa misma red social que el Gobierno de EE.UU. "no acepta colaboración, amistad o alianza", después de que Washington sancionara a la jefa del gabinete del Ejecutivo, Carolina Recinos, por presunta corrupción en la gestión de la pandemia de la covid-19.

"Esta claro que el Gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto, o nada", escribió Bukele.

El Departamento del Tesoro anunció, además, sanciones contra dos funcionarios salvadoreños por corrupción durante las "negociaciones secretas" con la "Mara Salvatrucha" (MS13).

Se trata de los directores de Centros Penales, Osiris Luna, y de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.