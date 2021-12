El director de la Casa del Migrante de Guatemala anuncia su salida a Brasil

Fotografía de archivo del padre brasileño y misionero Mauro Verzeletti. EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 17 dic (EFE).- El director de la ONG Casa del Migrante de Guatemala, el sacerdote Mauro Verzeletti, anunció este viernes su salida de la institución y del país centroamericano tras más de 23 años de trayectoria, debido a que regresará a su natal Brasil a estudiar ciencia política.

El anuncio del sacerdote de la orden de San Carlos Scalabrinianos se dio al finalizar una eucaristía por los 56 migrantes centroamericanos fallecidos en un accidente en Chiapas, México, cuando se transportaban escondidos dentro de en un camión, en su periplo por alcanzar el sueño americano en Estados Unidos.

"Hoy estamos todos consternados por estas tragedias humanas. Hoy, yo partiré para una nueva misión. Voy a estudiar ciencias políticas, pero pido a todos ustedes, hermanos y hermanas, que no dejen que este regalo (sagrado) se muera. No tengan miedo de denunciar, no tengan miedo de las amenazas", afirmó.

Enfatizó que durante los 23 años que dirigió la Casa del Migrante enfrentó "muchas amenazas con dolor, con sufrimiento". Pero las "enfrenté por amor a la vocación, al servicio de los migrantes. Porque ellos son mi causa y yo entregué mi vida por ellos", agregó.

Las amenazas, agregó, "me ayudaron a crecer, me hicieron más humano, porque estoy en la defensa de los derechos humanos, de los más débiles de la sociedad. Les pido (a los asistentes de la eucaristía) que sean fuertes promotores de esta causa".

Pidió a su equipo y a los fieles seguir "en esta lucha".

"No tengamos miedo porque el miedo nos acobarda, nos aleja de la verdad, nos hace indiferentes. El miedo nos quita la libertad. No tengamos miedo, seamos profetas de la esperanza, del amor, de la alegría; seamos profetas del evangelio de la vida y de la esperanza".

EN DEFENSA DE LOS MIGRANTES

Verzeletti agregó que tanto la Casa del Migrante como los proyectos tendrán continuidad "dando esa respuesta humanitaria, integral, desde el momento que ellos se encuentran de paso por Guatemala, cuando retornan o cuando son violados de sus derechos o cuando están buscando la protección internacional".

Consultado sobre un posible retorno a Guatemala tras concluir sus estudios, dijo desconocer cuál será la decisión de la congregación de misioneros scalabrinianos, pero indicó que en caso de que así se lo pidan lo hará "con mucho gusto, para siempre proponer algo nuevo para la población migrante".

Este sábado, previo a su despedida al finalizar el año, Verzeletti presentará un libro titulado "Memorias de amor en el drama histórico de las migraciones".

El misionero fue declarado en 2018 "personaje del año" por el medio local Prensa Libre, por su labor humanitaria en favor de los migrantes, con mayor intensidad desde que en octubre de ese año iniciara el fenómeno de las caravanas de centroamericanos, principalmente hondureños, hacia Estados Unidos.